Sosyal medyada 'okumanın ve çalışmanın faydası yok' gibi karamsar içeriklere sansür! Çin'de fenomenlere 'kötümserlik' avı

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), bu hafta başlattığı iki aylık kampanya kapsamında sosyal medyada “aşırı olumsuz ve karamsar duyguları abartan” paylaşımları sınırlamayı hedefliyor.

Yetkililer, amaçlarının “olumsuz duyguları düzeltmek” ve “daha medenî, akılcı bir çevrim içi ortam oluşturmak” olduğunu duyurdu.

GENÇLERİN UMUTSUZLUĞU HEDEFTE

“Okumanın faydası yok” veya “çalışmanın faydası yok” gibi söylemlerle, “hayat yorgunluğu”nu teşvik eden içerikler kampanyanın odağında bulunuyor.

BBC World'den edinilen bilgilere göre, ülkede yaşanan ekonomik yavaşlama, emlak krizi, genç işsizliğinin artması ve üniversite ile iş başvurularında sert rekabet, genç kuşak arasında umutsuzluk ve gelecek kaygısını artırıyor.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Simon Sihang Luo, Çinli gençlerin “geleceklerine dair ciddi soru işaretleri” bulunduğunu ve “hayat standartlarının ebeveynlerinden daha kötü olma ihtimaliyle yüzleştiklerini” söyledi.

SOSYAL MEDYA YILDIZLARINA YAPTIRIM

Çinli içerik üreticiler de denetimden nasibini alıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü yayıncı Hu Chenfeng’in tüm paylaşımları açıklama yapılmadan silindi. Hu’nun canlı yayında insanları “Apple” ve “Android” diye sınıflandırarak eşitsizliklere dair hicivli bir yorum yapmasının bu cezaya neden olduğu öne sürülüyor.

Benzer şekilde, milyonlarca takipçisi bulunan eğitimci Zhang Xuefeng’in sosyal medya hesaplarının yeni takipçi alması yasaklandı. Zhang’ın gençlere hayallerden çok gerçekçi tercihler yapmaları gerektiğini söyleyen çıkışlarının, “umutsuzluğu beslediği” yorumları yapılıyor.

PLATFORMLAR DA SORUMLU TUTULUYOR

Siber Uzay İdaresi, Xiaohongshu, Kuaishou ve Weibo gibi sosyal medya platformlarına da “olumsuz içerikleri engellemede başarısız oldukları” gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yetkililer, “Temiz ve sağlıklı bir siber uzay, halkın yararınadır” açıklamasını yaptı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre, “olumsuz duyguların dile getirilmesi, toplumdan kopuş anlamına gelmiyor.” Ancak gençlerin duygularını ifade etme kanallarının kapatılmasının, toplumsal ruh halini daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.

Çin’de işsizlik, ağır iş koşulları ve ekonomik baskılar nedeniyle gençlerin aile evine dönmesi ya da çalışmayı bırakıp “tam zamanlı çocuk” olmayı tercih etmesi giderek yaygınlaşıyor.

Doç. Luo, “Çin gibi güçlü bir hükümetin bile, ekonomik tablo zayıf, iş piyasası acımasız ve doğum oranları dibe vurmuşken, karamsarlığı tamamen engellemesi zordur” değerlendirmesinde bulundu.