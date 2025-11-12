Şam'daki Ulusal Müze'de soygun! Roma dönemine ait eserler çalındı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'den Roma dönemine ait bazı antik eserler çalındı. Hırsızlık, müzenin klasik eserler bölümünde bulunan kapılardan birinin kırılmasıyla fark edildi.

HIRSIZLIĞA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan Şam Valiliği İç Güvenlik Komutanı Usame Muhammed Hayr Atika, Ulusal Müze'deki hırsızlık olayına ilişkin İç Güvenlik Komutanlığının soruşturma başlattığını söyledi.

Atika, "Yetkili makamlar, failleri yakalamak ve çalınan eşyaları ele geçirmek için kapsamlı izleme ve soruşturma operasyonları yürütüyor. Ayrıca, olayın koşullarını ve meydana geliş şartlarını belirlemek amacıyla müze muhafızları ve konuyla ilgili kişiler hakkında da soruşturma sürdürülüyor." dedi.

Müze, Suriye iç savaşı sırasında üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuş ve birçok eser başkent Şam’a taşınmıştı. Heykellerin çalındığı bölüm, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Eski müze müdürü Maamoun Abdulkarim, söz konusu bölümün tarih ve sanat değeri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

LOUVRE SOYGUNUNDAN GÜNLER SONRA YAŞANDI

19 Ekim tarihinde Paris'te de her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.