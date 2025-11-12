Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzmanı 'basit ama etkili' diyerek duyurdu! Bu sabah rutini hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de hafızayı iyileştiriyor

İngiltere’de tanınan pratisyen hekim Dr. Amir Khan, her sabah yalnızca 10 saniye süren 'su içme' alışkanlığının hem enerjisini artırdığını hem de metabolizmasını canlandırdığını söylüyor. Öte yandan, beynin yeterli miktarda nem almasının odaklanmayı, hafızayı ve ruh halini iyileştirdiğini vurgulayan doktor, suyun sindirim sistemini de desteklediğini kaydediyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doktoru Dr. Amir Khan, sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası haline gelen basit ama etkili bir alışkanlığı paylaştı. Dr. Khan, birkaç haftadır uyguladığı bu alışkanlığının enerjisini artırdığını, zihinsel berraklık sağladığını ve hatta metabolizmasını hızlandırdığını söyledi.

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunan Dr. Khan, "Her sabah ne yapmaya başladığımı biliyor musunuz? Daha ilk kahvemi bile içmeden bir bardak su içiyorum. Basit bir şey ama gün içinde önemli bir fark oluşturuyor." dedi.

BİR BARDAK SUYUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Dr. Khan’a göre, uyku sırasında vücut 7–8 saat boyunca susuz kalıyor ve kişi fark etmese bile hafif bir dehidrasyon yaşıyor. Bu durum sabahları halsizlik, baş ağrısı ve sinirlilik hissine yol açabiliyor.

Bir bardak suyun, güne başlarken hem vücudu hem de zihni canlandırdığını belirten Dr. Khan, "Sabah su içmek metabolizmayı hızlandırır, gece boyunca biriken toksinleri atmaya yardımcı olur ve böbrek ile karaciğere enerji verir" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, beynin yeterli nem almasının odaklanmayı, hafızayı ve ruh halini iyileştirdiğini belirten doktor, suyun sindirim sistemini de desteklediğini şu sözlerle vurguladı:

"Yüksek lifli bir kahvaltı yapıyorsanız, sindirim sisteminizin verimli çalışması için suya ihtiyacınız var."

Dr. Khan’a göre suyun faydaları yalnızca iç organlarla sınırlı değil; düzenli su tüketimi cilt sağlığını da destekliyor. Dr. Khan, "İçten gelen nemlendirme, cildin elastikiyetini ve ışıltısını korur," şeklinde konuştu.

Dr. Khan, küçük ama etkili olan bu alışkanlığın 'güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için basit bir adım' olduğunu söylüyor.

