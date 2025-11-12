Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metrodo panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı

Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı

- Güncelleme:
ABD’nin San Francisco kentinde bir makinist sefer sırasında direksiyon başında uyuyakaldı. Viraja 80 km/s hızla giren tren, yolcuların dengesini kaybedip düşmesine sebep olurken, kadın makinist son anda uyanarak treni durdurdu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki Muni Metro hattında korku dolu anlar yaşandı. Sefer sırasında uyuyakalan kadın bir makinist, 80 kilometre hızla viraja girerek ayaktaki yolcuların savrulmasına sebep oldu. 

Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı - 1. Resim

DİREKSİYON BAŞINDA DAKİKALARCA UYUDU

Yerel televizyon kanalı KRON4 tarafından yayınlanan görüntülerde, makinistin başını öne eğerek uyuduğu, trenin aniden hızlandığı ve sert bir viraja girerken yolcuların çığlık atarak yere düştüğü görülüyor.  

Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı - 2. Resim

'SAKİN OLUN' DİYEREK ÇIKIŞTI

Trenin seyir halinde olduğu sırada raylardan geçen bir araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar da izleyenleri dehşete düşürdü. 
Kısa süre içinde şiddetli bir sarsıntıyla uyanan makinist, treni acil bir şekilde durdurarak, yolculara "Sakin olun, kaza yapmadık" dedi. 

Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı - 3. Resim

Olay sırasında bir yolcunun yere düşerek beyin sarsıntısı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer, benzer durumların önlenmesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

