Metroda panik anları! Uyuyakalan makinist yolculara kabusu yaşattı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki Muni Metro hattında korku dolu anlar yaşandı. Sefer sırasında uyuyakalan kadın bir makinist, 80 kilometre hızla viraja girerek ayaktaki yolcuların savrulmasına sebep oldu.

DİREKSİYON BAŞINDA DAKİKALARCA UYUDU

Yerel televizyon kanalı KRON4 tarafından yayınlanan görüntülerde, makinistin başını öne eğerek uyuduğu, trenin aniden hızlandığı ve sert bir viraja girerken yolcuların çığlık atarak yere düştüğü görülüyor.

'SAKİN OLUN' DİYEREK ÇIKIŞTI

Trenin seyir halinde olduğu sırada raylardan geçen bir araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar da izleyenleri dehşete düşürdü.

Kısa süre içinde şiddetli bir sarsıntıyla uyanan makinist, treni acil bir şekilde durdurarak, yolculara "Sakin olun, kaza yapmadık" dedi.

Olay sırasında bir yolcunun yere düşerek beyin sarsıntısı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer, benzer durumların önlenmesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.