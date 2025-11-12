Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu kez başıboş köpek değil at koşturdu! İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ümraniye'de sokaklarda başıboş gezen at, vatandaşları dakikalarca kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, başta büyük korkuya neden olan kovalamaca sonradan gülümseten bir anıya dönüştü.

İstanbul Ümraniye'de 10 Kasım günü ilginç bir olay yaşandı. Sokakta başıboş gezen bir at, çevredeki vatandaşların arasına dalarak paniğe neden oldu. Atın bir süre etrafta koşması, dükkânların içine girmeye çalışması ve insanları kovalaması kısa sürede dikkat çekti.

Özellikle bebek arabasıyla yürüyen bir kişinin korku dolu anları kameralara yansırken, çevredekiler şaşkın bakışlarla olup biteni izledi.

Olay sırasında oldukça korkan vatandaşlar, sonrasında görüntüleri izlediklerinde durumu eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

"O AN PANİKLEDİK, ŞİMDİ GÜLEREK HATIRLIYORUZ"

Atın kendisini kovaladığı Azize Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"10 Kasım günüydü, biz tören için getirilen bir at sandık. Yanına gidip bakmak istedik, ama meğer kaçmış. Bizi görünce birden üzerimize koştu. O an ne olduğunu anlamadan kaçmaya başladık. Gerçekten korktuk ama kimseye bir şey olmadı, şimdi düşününce komik geliyor. Sanırım kalabalığı görünce heyecanlandı. Bizim için unutulmaz bir anı oldu."

"REFLEKSLE EŞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Yağız Öztürk ise olay sırasında eşini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Eşimle işletmemizin önündeydik, bir anda at üzerimize koştu. Eşimin zarar görmemesi için hemen önüne geçtim. Sonra yön değiştirip kaçtık. At peşimizden gidince bu kez arkadaşlarımızı kovalamaya başladı. Neyse ki kimseye zarar vermedi. Sonrasında videoları izleyince gülmeden edemedik."

"ASLINDA DÖRT TUR ATTI"

Olayın tanıklarından işletme sahibi Fatih Dönmez de yaşanan panik anlarını şöyle anlattı:

"Restoranda otururken bir arkadaşım at gördüğünü söyledi. Dışarı baktığımda gerçekten insanları kovalıyordu. 10 Kasım olduğu için bir etkinlik zannettik. Bebek arabalı bir hanımefendi de vardı, onun için endişelendik. At birkaç tur atınca ben de müdahale etmek istedim ama sonunda ben de kaçmak zorunda kaldım. Dışarıdan izleyince eğlenceli görünüyor ama yanına gidince gerçekten devasa bir hayvanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kamerada sadece küçük bir kısmı görünüyor; aslında burada dört tur attı. En çok da markete girmesinden korktuk."

