Çocukluk hayali teknolojiye dönüştü! Arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde yaşayan Auwal Abubakar, ülkede artan akaryakıt fiyatlarına karşı araçların suyla çalışmasını sağlayan bir cihaz tasarladı.

Nijerya'da artan akaryakıt fiyatları, tasarım mühendisliği mezunu Abubakar'ı harekete geçirdi. Abubakar'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği "HHO (oksi-hidrojen) jeneratörü" benzeri cihaz, suyu gaz haline dönüştürerek araçların suyla çalışmasına imkan tanıyor.

Aracın motoruna takılan cihaz, suyu elektroliz yöntemiyle HHO gazına dönüştürüyor. Bu sayede araç ya tamamen hidrojenle çalışabiliyor ya da yakıtla birlikte kullanılarak daha düşük maliyet, daha uzun motor ömrü ve daha az emisyon sağlıyor.

HEM BENZİNLİ HEM DE DİZEL ARAÇLARLA UYUMLU

Abubakar'ın araçlar için geliştirdiği cihaz, hem benzinli hem de dizel araçlarla uyumlu çalışabiliyor. Motor performansını artıran sistem, emisyonu düşürüyor ve motorun ömrünü uzatıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ, TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜ

Kaduna eyaletinde kendi atölyesinde çalışmalarını sürdüren Abubakar, geliştirdiği cihaza ve hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Abubakar, çocukluk yıllarından itibaren bir şeyler geliştirmeye ilgi duyduğunu ve çocukluk hayalinin teknolojiye dönüştüğünü belirtti.

Kodlama ve programlama eğitimi alan ancak makine mühendisliği alanında kendini yetiştirdiğini anlatan Abubakar, bugüne kadar plastik işleme makinesi de dahil çeşitli makineler tasarladığını söyledi.

PES ETMEDEN DEVAM ETTİ

Abubakar, cihazın geliştirme sürecinde birçok kez başarısız olduğunu ancak pes etmediğini anlattı.

Geliştirdiği cihazda tamamen yerli malzeme kullandığını aktaran Abubakar, "Bu süreçte en büyük zorluk güvenlik oldu. Gazla çalışırken çok dikkatli olmanız gerekiyor ama elimde profesyonel güvenlik ekipmanları yoktu. Buna rağmen çalışmaları sürdürdüm." diye konuştu.

BİR DOLUMLA BİN BEŞ YÜZ KİLOMETRELİK YOL ALINABİLİYOR

Abubakar, bir dolumla 1500 kilometreye kadar yol alınabileceğini kaydederek, bu buluşun maliyet bilincine sahip sürücüler için önemli bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

''HAYALİM, HER YERDE SUYLA ÇALIŞAN ARABALAR GÖRMEK''

Nijerya'da zaman zaman doğal gaz ve kömür fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Abubakar, ilk tasarımlarında kullanılmış motor yağıyla çalışan ocaklar geliştirdiğini, mahalle sakinlerinin bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Abubakar, ancak akaryakıt fiyatlarının artmasıyla HHO jeneratörü üzerine yoğunlaştığını söyleyerek, "Bugün akaryakıt çok pahalı. Ben aracımı suyla çalıştırıyorum ve yakıt için para harcamıyorum. Hayalim, ileride ülkenin her yerinde suyla çalışan arabalar görmek." dedi.

NİJERYA, İŞLENMİŞ YAKITI İTHAL EDİYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen ülkede akaryakıt fiyatları halk için ciddi bir sorun oluşturuyor. Petrol ürünlerinin işlenmesi için yeterli rafineri kapasitesinin olmaması nedeniyle Nijerya, büyük miktarda işlenmiş yakıtı ithal ediyor. Bu durum hem maliyetleri yükseltiyor hem de özellikle ulaşım sektöründe halkın yükünü artırıyor. Afrika genelinde artan enerji maliyetleri ve çevre sorunları ise yenilikçi çözümleri daha da değerli kılıyor.

