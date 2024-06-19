Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...

Çölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Las Vegas şehrinde bir yürüyüş bölgesinde dikili şekilde bulunan metal blok (monolit) şaşkınlığa neden oldu. 3 metre uzunluğunda ve dikdörtgen şeklinde olan monolitin yüzeyi ise ayna şeklinde yansıma yapıyor. Ne zaman ve nasıl dikildiği ise henüz bilinmiyor.

ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde doğa yürüyüşü bölgesinde metal bir blok (monolit) bulundu. 

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), söz konusu monolitin bulunduğunu ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar yürüyüşe çıktığında hava şartlarına hazırlıklı olmamak, yeterince su getirmemek gibi pek çok tuhaf şey görüyoruz ama şuna bir bakın."

YÜZEYİ AYNA YANSIMASI YAPIYOR

Las Vegas'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Gass Peak doğa yürüyüşü alanında bulunan 3 metre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki, yüzeyi ayna yansıması yapan gizemli monolitin ne zaman ve nasıl dikildiği bilinmiyor. Monolitin etrafında hiçbir kurulum izi bulunmaması da dikkati çekiyor.

LVMPD bu konudaki soruları cevapsız bırakırken, bölgede doğa yürüyüşü yapanlara aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almaları konusunda tavsiyelerde bulunmakla yetindi.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlar ise bunun bir "sanat eseri" olduğu yorumlarından, "uzaylıların getirmiş olabileceği" şeklindeki değerlendirmelere kadar değişik paylaşımlar yaptı.

TÜRKİYE'DE DE BULUNMUŞTU

Türkiye'de de Şubat 2021'de Şanlıurfa'daki Göbeklitepe yakınlarında yer alan bir tarlada, aynı yıl ağustos ayında da Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde benzeri monolit bulunmuştu.

Söz konusu monolitlerin ilkinin 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla ilgili, ikincisinin de "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin tanıtımı için dikildiği sonucuna varılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması...Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale... YİD köprü ve tünellere de ek vergi yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den itiraf gibi açıklama! "Hamas'ı ortadan kaldıramayız" - Dünya"Hamas'ı ortadan kaldıramayız"Kanada'dan Ortadoğu'yu karıştıracak İran hamlesi! Terör örgütü listesine dahil etti - DünyaKanada İran ordusunu terör örgütü ilan etti'Bahis' soruşturması başbakanı vurdu! Önce özel danışmanı şimdi yakın koruması... - Dünyaİngiltere Başbakanı Sunak’ın yakın koruması gözaltına alındıBiden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti - DünyaABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor - DünyaGüney Kore acil durum ilan etti! Yeni bakanlık kuruluyorGazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi - Dünyaİsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi
Sonraki Haber Yükleniyor...