Çölün ortasında gizemli monolit! Yüzeyi ayna gibi, uzunluğu 3 metre...

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), söz konusu monolitin bulunduğunu ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar yürüyüşe çıktığında hava şartlarına hazırlıklı olmamak, yeterince su getirmemek gibi pek çok tuhaf şey görüyoruz ama şuna bir bakın."

YÜZEYİ AYNA YANSIMASI YAPIYOR

Las Vegas'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Gass Peak doğa yürüyüşü alanında bulunan 3 metre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki, yüzeyi ayna yansıması yapan gizemli monolitin ne zaman ve nasıl dikildiği bilinmiyor. Monolitin etrafında hiçbir kurulum izi bulunmaması da dikkati çekiyor.

LVMPD bu konudaki soruları cevapsız bırakırken, bölgede doğa yürüyüşü yapanlara aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almaları konusunda tavsiyelerde bulunmakla yetindi.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlar ise bunun bir "sanat eseri" olduğu yorumlarından, "uzaylıların getirmiş olabileceği" şeklindeki değerlendirmelere kadar değişik paylaşımlar yaptı.

TÜRKİYE'DE DE BULUNMUŞTU

Türkiye'de de Şubat 2021'de Şanlıurfa'daki Göbeklitepe yakınlarında yer alan bir tarlada, aynı yıl ağustos ayında da Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde benzeri monolit bulunmuştu.

Söz konusu monolitlerin ilkinin 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla ilgili, ikincisinin de "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin tanıtımı için dikildiği sonucuna varılmıştı.