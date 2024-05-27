Kahramanmaraş'ta gizemli doğa harikası! 250 metre aşağı inildi, kaynağı henüz bulunamadı

Kahramanmaraş'ta özellikle depremzedelerin stres atmak için tercih ettiği 'Yeşilgöz Tabiat Parkı'nda bulunan göl, gizemini koruyor. Dalgıçlar 250 metre derine kadar indi ancak suyun kaynağı henüz bulunamadı.

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Yeşilgöz Tabiat Parkı, stres atmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği konumlar arasında yer alıyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan park, yeşil ve mavi ile renk cümbüşünün yaşandığı yerlerin başını çekiyor.

GİZEMLİ GÖL İLGİ ÇEKİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgede bakım ve onarım çalışması yaptı. Kahramanmaraşlıların ilgisini çeken bölgeye haftada ortalama 500 kişi gelerek piknik yapıp temiz havayı teneffüs ediyor.

Soğuk suyu ve temiz havası ile stres atmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Yeşilgöz Mesire Alanı, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor. Parkta bulunan göl ise ilgi çekmeye devam ediyor. Daha önce dalgıçların girdiği ve 250 metre derinliğe indiği suyun ilerisine inilemedi, suyun kaynağı henüz bulunamadı.

6 Şubatta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler öncesi yeşil ve turkuaz rengini andıran berrak bir görünüme sahip olan kaynak su, deprem sonrası çamur olarak akmış, daha sonra normal akışını sürdürmüştü.

"HAFTA SONUMUZU DEĞERLENDİRDİK"

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Kadir Başar, "Depremi 6 Şubat’ta Doğukent’te yaşadık. Bu güzelim harika yere geldik hafta sonumuzu değerlendirdik" dedi. Ömer Çayır ise, "Havalar güzel olunca insanlar çok sık geliyor. Buranın biraz daha bakılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası gelen suyun biraz çamur aktığını belirten Emrah Göçük, "Bizce bu çok da berrak değil ama içiliyor. Ekiplerimiz geldi ölçüm yaptı, 250 metre inebildiler daha aşağıya inemediler" dedi.