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Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı&#039;ya kadar gittiği iddia edildi
İnşaat Kazısı, Güvenlik Önlemi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir’de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında mağara ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Durum yetkililere bildirildi, inşaatta çalışma durduruldu. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken kanalların Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi.

Altınşehir Mahallesi’nde yapılan bir inşaat kazısı esnasında işçiler yer altında odacıklar ve kanallar olduğunu fark etti. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - 1. Resim

Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken inşaat çalışması durduruldu. Yer altında bulunan odacıkların ve kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği de mahalle sakinleri tarafından iddia edildi. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadanda görüntülendi.

Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - 2. Resim

"BÜYÜKLERİMİZ DEMİŞTİ, DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLMADIK"

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, “ Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular.

Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - 3. Resim

Biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda”İfadelerini kullandı.

Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - 4. Resim

"TOPKAPI'YA KADAR GİTTİĞİ SÖYLENİYOR"

Başka bir mahalle sakini olan Şahin Aydın ise yaşananlarla alakalı, “Ben 72 yaşındayım 68 yılından beri aynı mahalleden oturuyorum. Biz zamanında duyuyorduk kanal olduğunu biliyorduk. Mahallenin altından geçen. Topkapı’ya kadar gittiği söyleniyor. Bize hatta içerisinden gidenlerde olmuş.

Başakşehir'de esrarengiz olay! Mağara bulundu, Topkapı'ya kadar gittiği iddia edildi - 5. Resim

Şimdi korumaya aldılar. Ekipler inceleyecek ve öğreneceğiz neler olduğunu. Göz göz odalar varmış sanırım içerisinde. Şu an koruma altında ne olduğuna bakacağız ilerleyen zamanda” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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