Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde İBB adayı Murat Kurum ile akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan, vatandaşlar tarafından dualar ve tekbirlerle uğurlandı

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Mahalli idareler için gerçekleştirilecek seçimde seçmen son sözü söyleyecek. Seçim çalışmalarının son iki gününü İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazını Ayasofya Camii'nde İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile birlikte kıldı.

ERDOĞAN SON İKİ GÜNÜ İSTANBUL'A AYIRDI

Seçim çalışmaları çerçevesinde 52 il gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Güngören ve Arnavutköy'de İstanbullulara seslendi.

ERDOĞAN AYASOFYA'YA GEÇTİ

Mitinglerde halka hitap eden Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla birlikte ise iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Camideki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı.

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SEÇİM ÖNCESİ SON DUASINI AYASOFYA'DA YAPTI

Burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya gelen Erdoğan, iftardan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde son duasını da burada yapmış oldu. seçim öncesi Murat Kurum ile Ayasofya Camii'nde namaz kıldı - 2. Resim" data-renamed="1" data-mce-src="https://i.turkiyegazetesi.com.tr/images/24-03/30/cumhurbaskani-erdogan-secim-oncesi-murat-kurum-ile-ayasofya-camiinde-namaz-kildi-17118229111722_2.jpg" title="Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi Murat Kurum ile Ayasofya Camii'nde namaz kıldı" width="850px" height="100%" class="lazyload mx-auto my-3 d-block" data-src="https://i.turkiyegazetesi.com.tr/images/24-03/30/cumhurbaskani-erdogan-secim-oncesi-murat-kurum-ile-ayasofya-camiinde-namaz-kildi-17118229111722_2.jpg">

Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ayasofya Camii'nden çıkarken dualar ve tekbirlerle uğurlandı.