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Haberler > Gündem > Selçuk Bayraktar siyasete göz kırptı: 'Erdoğan isterse aday olabilirim'

Selçuk Bayraktar siyasete göz kırptı: 'Erdoğan isterse aday olabilirim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar siyasete göz kırptı: &#039;Erdoğan isterse aday olabilirim&#039;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayraktar TB2, AKINCI ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarıyla dünyada adından söz ettiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasi bir hedefinin olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden gelecek seçimlerde aday olmasını istemesi halinde belki 'evet' diyebileceğini ancak bunun da şartlara bağlı olduğunu söyledi. 

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuştu.

ABD merkezli gazete röportajı "Dronları Ukrayna'ya savaş alanında yardım etti. Türkiye'nin yeni lideri olabilir mi?" başlığı ile servis etti.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'potansiyel varisi' olarak görüldüğüne dikkat çekilen Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği TB2 insansız hava araçlarının, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini durdurmada çok önemli bir rol oynadığı ve Kremlin'in Kiev'e giden askeri konvoylarını havaya uçurduğuna yer verildi. Dronların Azerbaycan tarafından 2020 yılında Ermenistan güçlerine karşı kullanıldığı, Libya'da Rusya destekli bir saldırı girişimin engellenmesine yardımcı olduğu hatırlatıldı. 

Selçuk Bayraktar, The Wall Street Journal'a konuştu: Hedefim siyaset değil ama Erdoğan isterse aday olabilirim! - 1. Resim

Bayraktar insansız hava araçlarının Türkiye'yi küresel sahneye taşıdığına vurgu yapılırken Selçuk Bayraktar'ı da 'halk kahramanı' haline getirdiği kaydedildi. 'Anket verileri onun ülkenin en popüler halk figürlerinden biri olduğunu gösteriyor' ifadeleri ile tanımlanan Selçuk Bayraktar'ın siyaset sahnesine atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

'HEDEFİM SİYASET DEĞİL AMA...'

Selçuk Bayraktar, siyasi bir hedefinin olmadığını ancak Erdoğan'ın kendisinden gelecek seçimlerde aday olmasını istemesi halinde belki “evet” diyebileceğini söyledi. 

"Belki evet derdim ama bu koşullara bağlı" dedi.  Kendisini düzeltmeden önce, “Ben siyasetin içinde değilim” dedi,  "Aktif siyasetin içinde değilim."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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