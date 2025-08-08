Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Darbeciler Alman meclisini vuracaktı! 3 şüpheli daha gözaltında

Darbeciler Alman meclisini vuracaktı! 3 şüpheli daha gözaltında

Almanya’da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan “İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)” oluşumunun üyelerine destek veren 3 şüpheli  gözaltına alındı.

Almanya genelinde Prens Heinrich Reuss liderliğindeki Reichsbürger oluşumu üyeleri 7 Aralık 2022’de yakalanmıştı. Bu oluşuma destek veren başka kişilerin tespit edilmesi üzerine 8 adreste arama gerçekleştirildi. Altı şüpheliden üçü “terör örgütüne üye olma ve devlete karşı ağır suç girişiminde bulunma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların Nisan 2022’de Alman ordusunun atış poligonunda kısa ve uzun namlulu silahlarla atış talimlerine katıldıkları belirlendi. Bu atış talimlerinin, Federal Meclise (Bundestag) yönelik muhtemel saldırının hazırlığı olduğu tahmin ediliyor. Yakalanan “İmparatorluk Vatandaşları” oluşumu üyesi 26 sanık, Nisan 2024’ten bu yana yargılanıyor.

