Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Davetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk vurgun yaptı! O anlar saniye saniye kamerada

Davetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk vurgun yaptı! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir düğüne davetli gibi giren bir hırsız, 100 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 116 bin TL) değerindeki hediye kutusunu çalarak oradan uzaklaştı. Durumu fark eden gelin gözyaşlarına boğulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç hırsızlık olayı, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir düğünde yaşandı. Davetli gibi görünen bir hırsız, içinde 100 bin dolarlık (yaklaşık 4 milyon 116 bin TL) hediye bulunan bir kutuyu çalarak kayıplara karıştı.

O sırada pistte dans eden gelin damat ve davetliler hırsızlığı fark etmezken olay, davetlilerden birinin hırsızlık anını saniye saniye kaydettiği bir videoyla ortaya çıktı. 

Davetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk altın çaldı! O anlar saniye saniye kamerada - 1. Resim

BİR BUÇUK SAAT DÜĞÜNDE KALMIŞ

ABC7’ın haberine göre, adamın hırsızlık gerçekleştirmeden önce düğünde en az 90 dakika geçirdiği tespit edildi. Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Nadeen ve George Farahat çifti, "Olanları öğrendiğimizde müzik birden kesildi, her şey birden durdu" dedi.

Davetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk altın çaldı! O anlar saniye saniye kamerada - 2. Resim

''PİSTTE OTURUP HIÇRIRA HIÇKIRA AĞLADIM''

Arkadaşlarıyla birlikte dans pistinde oturup hıçkıra hıçkıra ağladığını söyleyen gelin, ''Olay yaşanana kadar harika bir partiydi" ifadelerinde bulundu.

Gelin konuya ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geriye dönüp baktığımızda, böylesine özel, mahrem bir etkinlikte bir yabancının bulunduğunu görmek çok korkutucu. Bu herhangi birinin aklına gelebilecek son şeydi." 

Çiftin düğünde ekstra güvenlik önlemleri alınması için ek ödeme yaptığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KOSKİ su kesintisi son dakika! 3 Eylül Konya’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Enflasyon yüksek geldi, faiz tahmini değişti! JP Morgan'dan dikkat çeken Türkiye raporu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şam'da askeri üste patlama! Bölgeden dumanlar yükseldi - DünyaŞam'da askeri üste patlama! Bölgeden dumanlar yükseldiUçağa alınmayan yolcunun yaptığı pes dedirtti! Ortalık karıştı, çevredekiler şaşkına döndü - DünyaOrtalık karıştı, yolcular şaşkına döndüAvusturya'dan skandal karar! 14 yaşından küçüklere başörtü yasağı geliyor - DünyaBaşörtü yasağı geliyor! Binlerce kişi etkilenecekSosyal medya ikiye bölündü! 14 günlük karantina karşılığında 243 bin TL! Şartları ise... - Dünya14 günlük karantina karşılığında 243 bin TLVenezuela ''yapay zeka'' demişti, Trump duyurdu: Tekne saldırısında 11 kişi vuruldu - Dünya''Yapay zeka'' demişlerdi: 11 kişi vurulduHindistan'da kan donduran olay! Eşini ten rengi yüzünden diri diri yaktı - DünyaKan dondurdu! Eşini ten rengi yüzünden diri diri yaktı
Sonraki Haber Yükleniyor...