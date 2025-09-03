Davetli gibi girdiği düğünde 4 milyonluk vurgun yaptı! O anlar saniye saniye kamerada

Korkunç hırsızlık olayı, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir düğünde yaşandı. Davetli gibi görünen bir hırsız, içinde 100 bin dolarlık (yaklaşık 4 milyon 116 bin TL) hediye bulunan bir kutuyu çalarak kayıplara karıştı.

O sırada pistte dans eden gelin damat ve davetliler hırsızlığı fark etmezken olay, davetlilerden birinin hırsızlık anını saniye saniye kaydettiği bir videoyla ortaya çıktı.

BİR BUÇUK SAAT DÜĞÜNDE KALMIŞ

ABC7’ın haberine göre, adamın hırsızlık gerçekleştirmeden önce düğünde en az 90 dakika geçirdiği tespit edildi. Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Nadeen ve George Farahat çifti, "Olanları öğrendiğimizde müzik birden kesildi, her şey birden durdu" dedi.

''PİSTTE OTURUP HIÇRIRA HIÇKIRA AĞLADIM''

Arkadaşlarıyla birlikte dans pistinde oturup hıçkıra hıçkıra ağladığını söyleyen gelin, ''Olay yaşanana kadar harika bir partiydi" ifadelerinde bulundu.

Gelin konuya ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geriye dönüp baktığımızda, böylesine özel, mahrem bir etkinlikte bir yabancının bulunduğunu görmek çok korkutucu. Bu herhangi birinin aklına gelebilecek son şeydi."

Çiftin düğünde ekstra güvenlik önlemleri alınması için ek ödeme yaptığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.