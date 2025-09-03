Sosyal medya ikiye bölündü! 14 günlük karantina karşılığında 243 bin TL! Şartları ise...

İngiltere, Grip Kampı'ndaki (Flu Camp) klinik deney çalışmalarıyla tartışmalara konu oldu.

VÜCUTLARINA ÇEŞİTLİ VİRÜSLER ENJEKTE EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, iki hafta gönüllü bir şekilde karantinaya girmesi beklenen genç katılımcılara, bedava yemek ile dizi izleyebilecekleri bir ortam sağlanıyor. 14 günlük karantinayı tamamlayanlara ise 4 bin 400 sterline (yaklaşık 243 bin TL) kadar ödeme yapılabiliyor.

Bunun karşılığında ise genç kişilerin vücuduna çeşitli virüsler enjekte edilerek klinik deneyler yapılıyor.

Dailymail'İn haberine göre kampın amacı; grip, COVID-19 ve RSV gibi yaygın solunum yolu hastalıklarına karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi olarak açıklanıyor. Katılımcılar, karantina süresi boyunca sağlık ekipleri tarafından düzenli olarak kan testine tabi tutuluyor ve burun sürüntüleri alınıyor.

BİR GÜNDE ALTI KEZ KAN ALINIYOR

Sosyal medyada da gündem olan kamp, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Katılımcılardan Lauren Bates, bir günde altı kez kan örneği verildiğini ve her 12 saatte bir burun sürüntüsü alındığını belirtti. Bates, verilen yemeklerin müsli, yulaf lapası, çorba, kumpir ve yoğurt gibi seçeneklerden oluştuğunu söyledi. Öte yandan kolundaki kanül nedeniyle hareket etmekte zorlandığını da ekledi.

''BUNDAN NEFRET ETTİM''

Birmingham’dan Londra’ya gelerek kampa katılan bir diğer gönüllü Jennifer ise deneyiminden memnun kalmadığını ifade etti. Jennifer, ''Kan testlerinden hoşlanmıyorum. Tüm deneyim biraz garipti ve personel çok da arkadaş canlısı değildi. Açıkçası bundan nefret ettim.” dedi.

İngiltere, özellikle birinci faz klinik araştırmalar açısından Avrupa’da önemli bir merkez konumunda. İngiliz İlaç Sanayicileri Derneği’ne (ABPI) göre, 2023 yılında klinik araştırmalara katılan kişi sayısı 150 bini bulurken, bu sayı 2022'de 44.500’dü. Aynı dönemde ülkedeki klinik araştırma sayısı ise 411’den 426’ya yükseldi.