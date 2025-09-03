Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü

Kilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 32’nci kez lav püskürterek yeniden faaliyete geçti. Gözlemevinden yapılan açıklamada, yanardağın 150 metreye kadar lav püskürttüğü bildirildi.

CNN'in haberine göre, yanardağdan çıkan lav akışları, Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı sınırlarında kalırken şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmedi. Parkı ziyaret edenler, lav akışını yerinde izleyebilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) de üç farklı açıdan canlı yayınlarla görüntüleri paylaştı.

Kilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü - 1. Resim

ARALIK'TAN BU YANA 32 KEZ LAV PÜSKÜRTTÜ

Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı Sözcüsü Jessica Ferracane, Kilauea'nın Aralık 2024'ten bu yana 32’nci kez lav püskürttüğünü açıkladı. Ferracane, son birkaç volkanik hareketliliğin 10 ila 12 saat sürdüğünü söyledi.

Belirli aralıklarla faaliyete geçen yanardağın son aylarda 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü ve bu durumun magmanın gaz salınımı nedeniyle oluştuğu kaydediliyor.

Kilauea Yanardağı 32'nci kez harekete geçti! 150 metreye kadar lav püskürttü - 2. Resim

Bilim insanları, mevcut faaliyetin nasıl sonlanacağını henüz kestiremezken, Hawaiili kültür temsilcileri ise lav akışlarını yalnızca doğal bir olay değil, aynı zamanda adanın kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor.

Edith Kanakaole Vakfı Direktörü Huihui Kanahele-Mossman, yanardağı ziyaretlerinde atalarından aktarılan Pele efsanelerine atıfla dua edip adaklarda bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

