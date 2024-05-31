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The Economist: Devletlerin bebek yardımı işe yaramıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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The Economist: Devletlerin bebek yardımı işe yaramıyor
Doğum Oranları, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü haber dergisi The Economist, doğumlardaki düşüşü kapak yaptığı sayısında yüksek maddi teşviklere rağmen insanların daha fazla bebek sahibi olmayacaklarını ifade etti.

Doğum oranları düştükçe birçok politikacının, kadınların daha fazla bebek sahibi olmasına yol açabilecek politikalara para akıttığına, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi hâlinde ikramiye dağıtma taahhüdünde bulunduğuna, her yıl gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3,5-4’ünü zaten aile politikalarına harcayan Fransa’da Macron’un, ülkesini “demografik olarak yeniden silahlandırmak” istediğine, Güney Kore’nin de her bebeğe 70.000 dolar değerinde yardım dağıtmayı planladığına değinen dergi, tüm bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti.

Dergi, kapak dosyasında şu ifadelere yer verdi: Doğurganlık oranları hemen hemen her yerde düşüyor ve zengin dünya ciddi bir bebek kıtlığıyla karşı karşıya. Mevcut doğum oranlarına göre, bugün yüksek gelirli bir ülkede ortalama bir kadının, hayatı boyunca yalnızca 1,6 çocuğu oluyor. İsrail dışındaki tüm zengin ülkelerde doğurganlık oranı, nüfusun göç dışında 2,1’lik yenilenme seviyesinin altında. Son on yıldaki düşüş demografların beklediğinden daha hızlı oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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