15 doğumdan biri tüp bebek! Modern hayat şartları doğum oranını azaltıyor

Sigara ve fast food beslenme üreme hücrelerini erken yaşlandırıyor. Kadın ve erkeğin her ikisi de obezse kısırlık riski üç kat artıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Doğum hızının düşüyor olması, ülkeleri alarma geçirdi. Bütün dünyada 10 çiftten biri tüp bebek yaptırarak gebe kalabiliyor. Türkiye’de ise bu oran 15 çiftte bir. Bu hesaba göre ülkemizde doğan her 15 bebekten birinin tüp kısırlık tedavileri ile dünyaya geldiğini söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, gazetemize doğurganlığı düşüren sebepleri anlattı:

OBEZİTE: Türkiye özellikle kadınlarda Avrupa’da obezite şampiyonu. Fazla kilo hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlığı artırıyor. Bilimsel çalışmalar testis yağı dokusundaki artışın testis sıcaklığının yükselmesine, dolayısıyla da canlı sperm sayısının düşmesine sebep oluyor. Her ikisi de obezse kısırlık riski 3 kat artıyor.

STRES: Günlük stres anne adayını biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkiliyor. Bilimsel çalışmalar stresin, erkeklerde testosteron hormonunu ve sperm üretimini düşürebileceğini, ayrıca iktidarsızlığa yol açabileceğini kanıtlarla ortaya koymaktadır.

FAST FOOD: yiyecekler kök hücre üzerine olumsuz etki yapıyor, üreme hücreleri erken yaşlanıyor.

BESLENME: Üremede barsak ve üreme organlarının mikrobiyotası yani flora çok önemli. Bu nedenle anne baba olmak isteyen kişilerin florayı bozmayan beslenme tarzını benimsemeleri gerekiyor.

SİGARA: Kadınların yüzde 10’unda kısırlığa sigara sebep oluyor. Sigara içen kadınlarda, sigara içmeyenlere göre doğurganlık daha düşük, gebe kalma süresi de 3-12 ay arasında daha uzun. Erkekte ise sperm konsantrasyonu azalıyor. Sperm hareketleri ve sperm sayısının azalmasına sebep oluyor.