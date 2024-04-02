Hamileler bu habere dikkat! Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkıyor, anne ve bebek ölümüne sebebiyet veriyor. Uzmanlardan uyarı geldi...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Tedavi edilmezse anne ve bebekte ölüme sebebiyet verebilen gebelik zehirlenmesinin gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıktığını söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof.Dr. Onur Erol “Nadiren doğumdan sonraki ilk haftalarda da ortaya çıkabilir. Gebelikte yaklaşık yüzde 3-5 oranında görülmektedir. Gebelik zehirlenmesi yaşayan gebelerde yüksek tansiyon sebebiyle başka organlarda da hasar görülebilir” dedi.

“Önceki gebeliklerde gebelik zehirlenmesi geçiren hamilelerde tekrarlama riski yüksektir” diyen Prof. Dr. Erol “Çoğul gebelik (ikiz, üçüz), kronik hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyabet, sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıklara sahip olanlar yüksek risk grubundadır. Diğer risk faktörleri ise, ilk gebelik, obezite, ailede gebelik zehirlenmesi öyküsü bulunması, tüp bebek gebelikleridir” diye anlattı. Prof. Dr. Erol “Ciddi baş ağrısı, bulanık görme, görme alanında uçuşmalar, ışık hassasiyeti gibi görme problemleri, ciddi karın ağrısı, bulantı-kusma, akciğer ödemi geliştiği durumlarda nefes darlığı, ani gelişen özellikle yüz ve ellerdeki ödem ve buna bağlı kilo artışı gebelik zehirlenmesi belirtileri olabilir” diye konuştu.