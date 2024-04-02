İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Hamileler bu habere dikkat! Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkıyor...

Hamileler bu habere dikkat! Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamileler bu habere dikkat! Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkıyor...

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamileler bu habere dikkat! Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkıyor, anne ve bebek ölümüne sebebiyet veriyor. Uzmanlardan uyarı geldi...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Tedavi edilmezse anne ve bebekte ölüme sebebiyet verebilen gebelik zehirlenmesinin gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıktığını söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof.Dr. Onur Erol “Nadiren doğumdan sonraki ilk haftalarda da ortaya çıkabilir. Gebelikte yaklaşık yüzde 3-5 oranında görülmektedir. Gebelik zehirlenmesi yaşayan gebelerde yüksek tansiyon sebebiyle başka organlarda da hasar görülebilir” dedi.

“Önceki gebeliklerde gebelik zehirlenmesi geçiren hamilelerde tekrarlama riski yüksektir” diyen Prof. Dr. Erol “Çoğul gebelik (ikiz, üçüz), kronik hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyabet, sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıklara sahip olanlar yüksek risk grubundadır. Diğer risk faktörleri ise, ilk gebelik, obezite, ailede gebelik zehirlenmesi öyküsü bulunması, tüp bebek gebelikleridir” diye anlattı. Prof. Dr. Erol “Ciddi baş ağrısı, bulanık görme, görme alanında uçuşmalar, ışık hassasiyeti gibi görme problemleri, ciddi karın ağrısı, bulantı-kusma, akciğer ödemi geliştiği durumlarda nefes darlığı, ani gelişen özellikle yüz ve ellerdeki ödem ve buna bağlı kilo artışı gebelik zehirlenmesi belirtileri olabilir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrana aşırı ilgi gösteren çocuklara dikkat! Otizm belirtilerini maskeliyor - SağlıkAnne babalar dikkat! Otizm belirtilerini maskeliyor...Tam 22 yıl mücadele etti! Artık kendi başına çay içebiliyor - SağlıkTam 22 yıl mücadele etti! Artık kendi başına çay içebiliyorKarnındaki şişlik nedeniyle hamile olduğunu düşündü! ‘Acı gerçek’ onu hayattan kopardı - Sağlık‘Acı gerçek’ onu hayattan kopardıPrenses Kate ile yeniden gündemde! Gençlerde kanser salgını ürkütüyor - SağlıkGençlerde kanser salgını ürkütüyorÖnümüzdeki 3 haftaya dikkat! Uzmanlardan 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı - Sağlık'Maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısıQuick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek - SağlıkQuick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’ - Sağlık8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı - SağlıkUzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktıHouston Türkiye’yi işaret etti! 83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar - Sağlık83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı - Sağlık50 yaş altında kanser alarmı!
Sonraki Haber Yükleniyor...