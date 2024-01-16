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    Hamilelikte varis hayatı tehdit ediyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Varislerin pıhtılaşma ve damar tıkanıklığı riskini artırdığına işaret eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle hamilelerin tehdit altında olduğunu belirterek, hamilelikte varis varsa doktor kontrolünün şart olduğunu önemle vurguladı.

    Hamilelikte varis hayatı tehdit ediyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Toplum genelinin yüzde 30’unda görülecek kadar sık karşılaşılan varisin esasında ‘iyi huylu’ bir damar hastalığı olarak tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Köksal “Hamilelikte artan progesteron hormonu, aşırı kilo alımı, bebeğin rahimde büyüyerek toplardamarlara bası uygulaması ve artan vücut kan hacmini varis için risk faktörleri arasındadır. Varis problemi olan hamilelerde ayaklarda artan şişlikle beraber kaşıntı, ağırlık hissi, bacak krampları ve ağrı şikâyetleri de bu nedenlerle artar. Daha ileri safhalarda da eğer tedbir alınmaz ise toplardamarlarda pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı akciğerlere giderek ani ölümlere neden olabileceği gibi, iç toplardamarlarda pıhtı oluşması nedeniyle hamilelik sonrası iç varise bağlı bacaklarda yaralar oluşabilir” dedi.

    AŞIRI TUZDAN KAÇININ

    - Sık yürüyüşlerle baldır kasları çalıştırılarak toplardamar kanının yukarı pompalanması sağlanmalıdır. 
    - Otururken bacak bacak üstüne atılmamalıdır.
    - Tayt gibi bacakların üst kısmını sıkan dar giyecekler giyilmemelidir.
    - Topuklu ayakkabıdan uzak durulmalıdır.
    - Otururken bacakların altına yükseklik konulmalıdır.
     - Hamilelere özel varis çorapları giyilmelidir
    - Doğuma kadar genellikle sol tarafa doğru yatmak tercih edilmelidir. Bu şekilde ana toplardamar üzerine daha az bası uygulanacaktır.
     - Hamilelikte aşırı tuz ve tuzlu ürünlerin (Sodyum içeren ürünler; soda, gazlı içecekler ve turşu gibi) alımı engellenmeldir.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    VarisHamileDamar Tıkanıklığı
    Haberler > Sağlık > Hamilelikte varis hayatı tehdit ediyor
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