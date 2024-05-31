“Nüfus Savaşı”nı siyonistler kazanıyor! İsrail dünyayı kısırlaştırıyor

Doğurganlığın azalmasını biyolojik savaşa bağlayan uzmanlar, kirli planın mimarı olarak İsrail’i gösteriyor. Türkiye’de, doğum hızının düşme sebebi olarak ekonomik faktörleri gösterenler yanılıyor. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ “Azalan doğurganlık biyolojik savaşın neticesi. Bu savaşın merkezi de İsrail. Kendi sayıları artarken dünya nüfusunu azaltıyorlar” dedi. Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt da “İsrail’de doğurganlık oranı 3’ün altına inmiyor. Demografik avantaj peşindeler” diye konuştu.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yapılan araştırmalara göre, orta ve üst gelir grubu bütün ülkelerde, doğurganlık oranı düşüyor. Türkiye için de durum aynı. Ülkemizde doğum oranının düşük olmasının en büyük sebebinin ekonomik faktörler olduğuna dair bir algı var ancak Almanya başta olmak üzere zengin ülkelerde de oranın düşük olması bu tezi çürüyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Türkiye’de son 10 yıl içerisinde doğurganlık oranın 1,51’e düştüğünü söyledi. Eryurt, Türkiye’nin bu oranla düşük değil, çok düşük doğurganlık ülkesi konumuna geldiğini kaydetti. Doğum oranlarının Afrika kıtasında hâlen oldukça yüksek olduğunu belirten Eryurt “Tamamı azgelişmiş, düşük gelir grubundaki, politik istikrarsızlıkların hâkim olduğu bu ülkeler. AB ülkelerinin ortalaması ise 1,46 çocuk” dedi. Akıllı telefon kullanımının da doğurganlık oranlarını etkilediğini ifade eden Eryurt “Toplumsal gerçeklikten uzak sanal gerçeklik içerisinde kendini bulmaya çalışan insanlar hiç çocuk sahibi olmama eğiliminde” diye konuştu.

"DEMOGRAFİK AVANTAJ ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

AB ve Türkiye’nin aksine İsrail, doğurganlığın düşmediği ve 3’ün üzerinde seyrettiği ülkelerin başında geliyor. Eryurt, bu durumu şöyle açıkladı: İsrail, Arap Yarımadası’nda yer alan, nüfusu 9,5 milyon civarında olan bir ülke. Nüfusun yüzde 20’si Arap ve yüzde 5’i de Hristiyan. Etrafındaki ülkelerden Mısır’da doğurganlık hızı 3,2; Suriye ve Ürdün’de 3’e yakın. Bulunduğu bölge itibarıyla çatışma ortamının süreklilik arz etmesi, İsrail’i çok çocuk sahibi yapma politikalarında ısrarlı olmaya yönlendirmiş görünüyor. Diğer rekabet içerisinde olduğu nüfus gruplarına karşı demografik bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar.

“HEDEF NÜFUS KONTROLÜ”

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, doğurganlık oranındaki bu azalmanın biyolojik savaş sonucunda gerçekleştiğini söyledi. İsrail gibi masonik yapıların, kendilerini üreten; kalan ülkeleri ise tüketen ülke olarak gördükleri için onları yok etmeyi amaçladıklarını belirten Başbuğ “Bu nüfusu kontrol etmek için önce savaş çıkarıyorlar. ‘Bu savaşlarda insanlar birbirini yok etmeli’, planı içindeler. Kalan nüfusu da salgın hastalıklarla yok etmek istiyorlar. Özellikle biyolojik savaşla da insanları kısırlaştırmanın yollarını aradılar. Mesela, İsrail’de kanser oranı hiç yok denecek kadar az. Yine doğurganlık Türkiye’de düşerken, İsrail’de tam tersi, üremeyi kolaylaştıran, sezaryen doğumun olmadığı, kısırlaştıran gıdaların ülkeye sokulmadığı bir yapı var. Bu biyolojik savaş en çok da Türkiye’de uygulanıyor. Türkiye’de gıdalarla insanlar kısırlaştırılıyor, bunu fark edenlerin önü de sezaryen ile kesiliyor. Sezaryenle ikinci ve üçüncü hamilelikler de zorlaşıyor. Bazıları da ‘Hayat pahalı, o yüzden doğurmuyoruz’ diyor. Bunları geçmek lazım. Bu oyunu oynayan İsrail. Kendi sayılarını artırıp, diğer insanların sayısını azaltıyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE doğurganlık oranı 1,51’e geriledi, İsrail’de ise 3’ün altına düşmüyor. Demografik bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar

AKILLI TELEFON kullanımı da doğurganlık oranını etkiledi. Azalan doğum oranları İsrail’in başlattığı biyolojik savaşın bir sonucu.

‘HAYAT pahalılığı yüzünden doğurmuyoruz’ tezi doğru değil. Almanya gibi zengin ülkelerde de oranın düşük olması bu tezi çürütüyor.

ERDOĞAN: NESLİMİZİ KURUTMAYA ÇALIŞTILAR

Katıldığı her platformda ‘en az 3 çocuk’ tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Yıllarca doğum kontrolüyle Türkiye’nin nesli kurutulmaya çalışıldı. Milletimiz güçlü kılmak için, daha genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Gençlere en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum” demişti.