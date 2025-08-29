Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devrik Beşar Esad'ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı

Devrik Beşar Esad'ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı

Devrik Beşar Esad&#039;ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı
Suriye’de sivillere yönelik hava saldırılarında doğrudan rol aldığı belirlenen rejimin “celladı” Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf, güvenlik güçlerinin operasyonuyla ele geçirildi.

Suriye’de devrik Beşar Esad döneminde sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı belirlenen üst düzey rejim subayı Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Devrik Beşar Esad'ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

SAVAŞ SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından savaş suçlarına karışan eski askeri ve güvenlik görevlilerine yönelik operasyonlar sürüyor. Lazkiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Yusuf’un dün yakalandığı açıklandı.

Lazkiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, yaptığı açıklamada Yusuf’un özellikle sivilleri hedef alan hava saldırılarında doğrudan rol aldığını belirtti.

El-Ahmed,“Suriye’de sivillere karşı işlenen suçlarda Riyad Abdullah Yusuf en önemli subaylardan biri. Özellikle sivilleri hedef alan hava saldırılarının doğrudan denetimini üstlendiği kanıtlandı. Bu saldırılar savaş boyunca onlarca katliama yol açtı” ifadelerini kullandı.

Devrik Beşar Esad'ın sağ koluydu! Rejimin celladı Riyad Abdullah Yusuf kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

"ADALETİN ELİ ULAŞACAK"

Tümgeneral el-Ahmed, savaş suçlarına karışan herkesin hesap vereceğini vurgulayarak,

“Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecektir. Savaş suçları işleyen kimselerin yakalanması ve hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların ailelerine hem de devletin halka karşı görevidir” dedi.

ÖNEMLİ HAVA ÜSSÜNDE KOMUTANDI

Yakalanan Riyad Abdullah Yusuf’un, Esad rejiminin son yıllarında Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü’nün komutanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Al-Dumayr Hava Üssü, rejimin en yoğun hava operasyonlarının gerçekleştirildiği merkezlerden biri olarak biliniyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

