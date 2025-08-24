Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Dijital memur" göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet

“Dijital memur” göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet

“Dijital memur” göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet
Japonya’da belediye memurunu yapay zekâ devraldı! Ichinoseki Belediyesi, vatandaşlara yol tarifinden resmi form doldurmaya kadar her konuda yardımcı olan yapay zekâ destekli terminali hizmete soktu. Ekrandaki dijital kadın karakter, tıpkı bir görevli gibi doğal diyalog kuruyor; kimlik ve ehliyet taramasıyla kişisel bilgileri sisteme işleyebiliyor.

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Ichinoseki Belediyesi, vatandaşlara yardımcı olmak için yapay zeka destekli terminali devreye soktu.

Yeni cihaz, tıpkı bir memur gibi ziyaretçilerle konuşuyor, yol tarifi veriyor, resmi formları doldurmalarına yardımcı oluyor.

Terminal, üretken yapay zeka sağlayıcısı EasyDialog G.K. tarafından geliştirildi. Ekranda görünen kadın karakter, vatandaşlarla doğal bir diyalog kurabiliyor. Kullanıcılar, kimlik veya ehliyetlerini taratarak kişisel bilgilerini otomatik sisteme işletebiliyor.

“Dijital memur” göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet - 1. Resim

PERSONEL BANKOLARI TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Belediye yetkilileri, personelin çoğu zaman vatandaşlara ayrıntılı destek veremediğini, bu nedenle yapay zeka terminalinin devreye alındığını ileri sürdü.

Ichinoseki yönetimi, zamanla klasik personel bankolarını tamamen yapay zeka terminalleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Ancak yaşlı vatandaşların dijital sisteme uyum sağlaması hala en büyük zorluk.

Dijitalleşme sürecini yöneten Masaharu Sugawara, “Tıpkı süpermarketlerdeki kendi kendine kasaların hayatımıza yerleşmesi gibi, belediyelerde de yapay zeka bankoları yaygınlaşacak. Halkın bu sisteme alışması için her şeyi yapacağız” dedi.

YAPAY ZEKADAN TAM ENTEGRE HİZMET

EasyDialog, cihazın 7 binden fazla belediye web sayfasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Sistem yalnızca bilgi vermekle kalmıyor; yüz tanıma, kimlik tarama, otomatik form işleme gibi gerçek dünyada doğrudan işlem yapabiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Japonya, kamu hizmetlerinde yapay zekayı kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri haline geldi.

