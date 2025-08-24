“Dijital memur” göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Ichinoseki Belediyesi, vatandaşlara yardımcı olmak için yapay zeka destekli terminali devreye soktu.

Yeni cihaz, tıpkı bir memur gibi ziyaretçilerle konuşuyor, yol tarifi veriyor, resmi formları doldurmalarına yardımcı oluyor.

Terminal, üretken yapay zeka sağlayıcısı EasyDialog G.K. tarafından geliştirildi. Ekranda görünen kadın karakter, vatandaşlarla doğal bir diyalog kurabiliyor. Kullanıcılar, kimlik veya ehliyetlerini taratarak kişisel bilgilerini otomatik sisteme işletebiliyor.

PERSONEL BANKOLARI TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Belediye yetkilileri, personelin çoğu zaman vatandaşlara ayrıntılı destek veremediğini, bu nedenle yapay zeka terminalinin devreye alındığını ileri sürdü.

Ichinoseki yönetimi, zamanla klasik personel bankolarını tamamen yapay zeka terminalleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Ancak yaşlı vatandaşların dijital sisteme uyum sağlaması hala en büyük zorluk.

Dijitalleşme sürecini yöneten Masaharu Sugawara, “Tıpkı süpermarketlerdeki kendi kendine kasaların hayatımıza yerleşmesi gibi, belediyelerde de yapay zeka bankoları yaygınlaşacak. Halkın bu sisteme alışması için her şeyi yapacağız” dedi.

YAPAY ZEKADAN TAM ENTEGRE HİZMET

EasyDialog, cihazın 7 binden fazla belediye web sayfasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Sistem yalnızca bilgi vermekle kalmıyor; yüz tanıma, kimlik tarama, otomatik form işleme gibi gerçek dünyada doğrudan işlem yapabiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Japonya, kamu hizmetlerinde yapay zekayı kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri haline geldi.