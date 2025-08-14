Japonya, Bayraktar TB2'yi envantere alıyor! Görev gücü kuruldu

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test ettiğini yazdı.

Haberde, Bayraktar TB2’nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.

JAPONYA ENVANTERİNE GİREBİLİR: TEST SÜRECİ NASIL OLACAK?

Japonya Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2’yi resmi olarak envantere eklemeyi değerlendiriyor. Heron MK II ve Bayraktar TB2’yi menzil, faydalı yük kapasitesi ve istihbarat-gözetleme-keşif (ISR) yetenekleri açısından karşılaştırmalı olarak test edilmeye başlandı.

Testler, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini artırdığı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerini sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.

TB2 ÖRNEK ALINDI

Yazar, "Savunma Bakanlığı' insansız hava araçlarının savaşta nasıl kullanılacağına ilişkin bir görev gücü oluşturdu. Bu kapsamda Ukrayna’daki savaşın örnek alındığı ve Türkiye’nin TB2 başarısı mercek altına alındı." dedi.

Japonya özellikle güneybatı adaları ve çevresindeki bölgelerde gözetim kapasitesini artırmak istiyor.

TB2 SAHADA KANITLANDI, MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Heron-2 modeli gelişmiş sensör entegrasyonu ve uzun uçuş süresi ile öne çıkarken, Bayraktar TB2'nin düşük operasyonel maliyeti ve savaşta kanıtlanmış performansı dikkat çekiyor.

Mainichi Shimbun, Japon yetkililerin her iki sistemi de envantere eklemeyi değerlendirdiğini, bu durumun Japonya’nın insansız hava kabiliyetini önemli ölçüde artırabileceğini ileri sürdü.

JAPONYA, SİHA'LAR İÇİN 100 MİLYAR YEN AYIRDI

Kyodo News kaynaklı ek bilgilerde, 2026 mali yılı bütçesinde insansız hava araçları için 100 milyar yen (yaklaşık 670 milyon dolar) ayrıldı.

Japonya'nın kısa vadede ithalatı, uzun vadede ise yerli üretimi hedefliyor.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Baykar merkezini ziyaret etmişti 1 Nisan 2023 tarihinde Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek, insansız hava araçlarıyla ilgili bilgi almıştı.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında ise, “Büyükelçi SUZUKI, Baykar firmasını ziyaret etti. İnsansız hava aracıyla ilgili en güncel bilgileri aldı” ifadelerine yer verilmişti.

TB2, JAPONYA'NIN NİCELİK STRATEJİSİNE UYUMLU

Haberde, üst düzey bir hükümet yetkilisi, Japonya’nın savunmada "niceliği niteliğe tercih etme" yaklaşımını benimsediğini söyledi. Bu nedenle TB2 gibi maliyet etkin ve hızlı temin edilebilen sistemlerin ön planda tutulduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN TB2'Sİ SAHADA FARKLI"

Japonya’nın, ABD üretimi MQ-9B SeaGuardian gibi büyük SİHA’ların yanı sıra Bayraktar TB2 gibi orta sınıf sistemleri de aktif olarak değerlendirdiği ve “yeni savaş tarzlarına” hazırlık yaptığı kaydedildi.