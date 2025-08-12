Bayraktar TB2’den nefes kesen operasyon! Arnavutluk’ta kundakçı suçüstü yakalandı

Arnavutluk ordusunun envanterine geçen yıl giren Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ülke genelinde yangın denetim operasyonlarını sürdürürken kasıtlı çıkarıldığı düşünülen bir orman yangınını anbean kayda aldı.

BAŞBAKAN RAMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar TB2’nin tespit ettiği kundaklama anının yer aldığı görüntüleri yayımladı.

Rama, kasten yangın çıkarmanın yalnızca bir suç olmadığını, aynı zamanda ülke topraklarına ve çocukların geleceğine ihanet olduğunu belirtti.

Başbakan Rama, “Öte yandan, küresel ısınmanın ve yangınların başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm ülkeleri zorladığı bu zorlu dönemde, Ceza Kanunu’nda kundakçılığı cinayetle eşdeğer tutmamız gerekecek” dedi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER

Rama, Arnavutluk polisinin, ortak zenginlikleri ateşe veren herkesi adalete teslim etmek üzere sahada olduğunu vurguladı.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC), son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19’unun halen söndürülemediğini açıkladı. AKMC verilerine göre, yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personel katılıyor.

YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü, yangın riskinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgelerinde “çok yüksek”, ülke genelinde ise “yüksek” seviyede olduğunu aktardı.

Enstitü, hava sıcaklığının bugün 41 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

BAYRAKTAR TB2, GEÇEN YIL ENVANTERE GİRMİŞTİ

Bayraktar TB2 SİHA’lar, geçen yıl Arnavutluk ordusunun envanterine dahil edilmiş ve özellikle yangın, sınır güvenliği ve keşif görevlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı.