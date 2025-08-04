Bayraktar TB2 ilk kez o ülkede sahnede! Sıfır tolerans operasyonu başladı

Libya’nın Ulusal Birlik Hükümeti (GNU), kuzeybatıdaki Sabratha ve Zwara kentlerinde gerçekleştirdiği hava operasyonlarında Türk yapımı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerine ağır darbe vurdu.

TÜRK SİHA'LARI SAHADA İLK KEZ KULLANILDI

GNU Savunma Bakan Yardımcısı Abdulsalam Al-Zoubi, operasyonların insan kaçakçılığına karşı yürütülen sistematik güvenlik kampanyasının bir parçası olduğunu açıkladı.

Operasyonlarda ilk kez kullanılan İHA’ların Libya Savunma Bakanlığı’na ait Türk yapımı insansız hava araçları olduğu belirtildi.

Middle East Eye'a konuşan hükümet kaynakları, “Bu operasyonlar, suç şebekeleriyle mücadelede sıfır tolerans politikamızın göstergesidir” ifadesini kullandı. Hedef alınan yerlerin, kaçakçılıkta kullanılan teknelerin ve ekipmanların üretildiği fabrikalar olduğu iletti.

SİVİL KAYIP YOK, ÖNCEDEN UYARI YAPILDI

Operasyonlar öncesinde yerel halkın uyarıldığı ve herhangi bir sivil can kaybının yaşanmadığı açıklandı. Libya’da özellikle batı kıyısında faaliyet gösteren suç örgütlerinin, Afrika’dan Avrupa’ya uzanan düzensiz göç rotasında kilit rol oynadığı biliniyor.

Libyalı güvenlik uzmanı Emadeddin Badi’ye göre, saldırıların arkasında doğrudan Türkiye koordinasyonu bulunuyor.

Badi, kısa süre önce Türkiye’yi ziyaret eden Al-Zoubi’nin, bu operasyonları Türk yetkililerle birlikte planladığını ve uyguladığını ifade etti.

BAYRAKTAR TB2 OPERASYONA DAMGA VURDU

Analistlere göre saldırılarda Bayraktar TB2 İHA’ları kullanıldı. Badi, saldırıların, Trablus'taki Mitiga Hava Üssü'nden kalkış yapan TB2’lerle gerçekleştirildiğini söyledi. Aynı zamanda bu üs, GNU ile bağlantılı Rada adlı silahlı grupla yaşanan gerilimlerin merkezinde bulunuyor.

Zoubi, operasyonun Libya’daki devlet dışı aktörlere yönelik açık bir mesaj taşıdığını belirtti:

“Sınır güvenliğini sağlamak, ulusal egemenliği güçlendirmek ve devlet kontrolünü yeniden tesis etmek için tüm adımlar atılacaktır.”

ANKARA'NIN MESAJI: TRABLUS'TA YENİ BİR ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Uzmanlara göre operasyon sadece kaçakçılara değil, aynı zamanda GNU karşıtı silahlı gruplara da doğrudan bir uyarı anlamı taşıyor.

GNU muhalifi olarak bilinen milis lideri Muhammed Bahroun’a bağlı grupların da hedef alınması, operasyonun siyasi boyutunu ortaya koydu.

“Bu tür bir sinyal, Türkiye’nin Libya’daki daha büyük stratejisiyle örtüşüyor: Trablus’ta yeni bir silahlı çatışmayı önlemek.” değerlendirmesi yapıldı.