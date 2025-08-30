Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dikkat WhatsApp'ınız tehlikede olabilir! iPhone’lar uzaktan hacklendi!

Mesajlaşma devi WhatsApp, Apple cihazlarında keşfedilen kritik güvenlik açıklarıyla gerçekleştirilen gizli bir casusluk operasyonunu ifşa etti. Açıklamaya göre, saldırganlar iPhone’lara uzaktan erişim sağlayarak kullanıcıların cihazlarını ele geçirdi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple cihazlarında keşfedilen bir dizi güvenlik açığıyla gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını duyurdu. 

Saldırganların Apple cihazlarındaki ikinci bir güvenlik açığını kullanarak cihazları uzaktan ele geçirdiğini açıklayan Whatsapp, söz konusu açığın kapatıldığını aktardı. 

Hem iPhone hem de Android kullanıcıları saldırıdan etkilenirken, güvenlik açıklarının nasıl kullanıldığı konusunda teknik detay verilmedi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA HEDEFTE

Siber güvenlik alanında çalışmalar yürüten Amnesty International bünyesindeki Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Donncha O Cearbhaill, potansiyel kurbanlardan adli veriler toplamaya başladıklarını belirtti. 

O Cearbhaill, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıların sadece WhatsApp ile sınırlı kalmadığını, diğer mobil uygulamaların da etkilenmiş olabileceğini paylaştı.

"İlk işaretler, hem iPhone hem de Android kullanıcılarının hedef alındığını gösteriyor. Etkilenenler arasında sivil toplum mensupları da bulunuyor" açıklamasında bulunan O Cearbhaill, casusluk faaliyetinin ulaştığı derinliğe dikkat çekti.

META'DAN SESSİZ GERİ ADIM

Meta Platforms çatısı altındaki WhatsApp, dünya genelinde yalnızca 200’den az kullanıcının potansiyel olarak etkilendiğini belirtse de, kimlerin hedef alındığı ya da saldırının arkasında hangi aktörlerin bulunduğuna dair detaylı bilgi vermedi.

