Dışişleri Bakanlığı duyurdu: AGİT Minsk Grubu tarihe karıştı

Dışişleri Bakanlığı, 1 Eylül 2025 tarihinde AGİT Bakanlar Konseyi tarafından alınan AGİT Minsk Grubu ve bağlı yapılarının kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlık X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Minsk Grubu’nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir."

AZERBAYCAN: MİNSK GRUBU'NUN MİSYONU SONA ERDİ

Aynı gün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da AGİT Minsk Grubu’nun ve bağlı yapıların ülkedeki faaliyetlerine resmen son verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın 8 Ağustos 2025’te Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında yapılan görüşmede, iki ülke dışişleri bakanlarının AGİT Dönem Başkanı’na sunduğu ortak mektuba dayandığı ifade edildi.

1 Eylül 2025 itibarıyla şu yapılar resmen feshedildi: AGİT Minsk Süreci, AGİT Minsk Konferansı Özel Temsilciliği, Yüksek Düzeyli Planlama Grubu, Ayrıca, AGİT Sekretaryası’na, bu yapıların feshedilmesine ilişkin kurumsal ve teknik işlemleri 1 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlama talimatı verildi.

GEÇMİŞ KARARLAR GEÇERSİZ SAYILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “Bu yapılar, artık çözümlenmiş olan Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının ardından oluşan yeni durum karşısında gereksiz hale geldi. Tüm AGİT üye devletlerince bu durum kabul edilerek yapılar resmen kapatıldı” açıklamasını yaptı.

Yine aynı açıklamada, AGİT bünyesinde Ermenistan-Azerbaycan ihtilafına ilişkin geçmişte alınan tüm kararların geçersiz ve hükümsüz ilan edildiği iletildi.

BAKÜ: BU KARAR, EGEMENLİĞİMİZİN ULUSLARARASI KABULÜDÜR

Azerbaycan, kararın işgalden kurtarılan topraklar üzerindeki egemenliğin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesisini yansıttığını ifade etti. Sunulan barış teklifinin uluslararası düzeyde kabul görmesi, bu adımın somut bir kanıtı olarak değerlendirildi. Ülke, bölgede kalıcı barış ve istikrar hedefi doğrultusunda izlediği politikayı kararlılıkla sürdürüyor.