Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak başvuru! "Minsk Grubu'nu feshedin"

Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak başvuru! "Minsk Grubu'nu feshedin"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan&#039;dan ortak başvuru! &quot;Minsk Grubu&#039;nu feshedin&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan, AGİT üyesi ülkelere Minsk Grubu’nun feshedilmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubu, kamuoyunda bir süredir 'başarısız' olarak nitelendiriliyordu.

NewsAz'den edinilen bilgilere göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarının, AGİT Minsk Süreci ve buna bağlı yapılarının (AGİT Dönem Başkanı'nın Kişisel Temsilcisi ile AGİT Minsk Konferansı bünyesindeki Yüksek Düzeyli Planlama Grubu) kapatılması yönünde AGİT Dönem Başkanı’na ortak başvuruda bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak başvuru!

"PROSEDÜRE DESTEK VERİN" TALEBİ

Açıklamada, söz konusu başvurunun ardından AGİT Bakanlar Konseyi Karar Taslağının üye ülkeler arasında dolaşıma sokulduğu, taslağın kabulü için gerekli prosedürlere destek verilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak başvuru!

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos Cuma günü Washington'da bir barış deklarasyonu imzaladı.

 Aliyev, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasının, Washington'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına imkan vermediğini ancak yapılacak değişikliğin ardından anlaşmanın her an imzalanabileceğini açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

Norveç varlık fonundan 'Gazze' kararı! Yatırımlar durdu, tüm İsrailli şirketlerle sözleşmeyi feshetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - DünyaABD'de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybettiPutin-Trump zirvesi öncesi Zelenskiy duyurdu! Ateşkes yerine savaşa hazırlanıyor - DünyaAteşkes yerine savaşa hazırlanıyor!Grok, Gazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı! "Gerçeği söylemek suç mu?" - DünyaGazze'deki soykırımı ifşalayınca askıya alındı!Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum - Dünya"Onların acı çekmesine dayanamıyorum"ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde - DünyaABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesindeŞam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü - DünyaŞam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü
Sonraki Haber Yükleniyor...