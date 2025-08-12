Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak başvuru! "Minsk Grubu'nu feshedin"
Azerbaycan ve Ermenistan, AGİT üyesi ülkelere Minsk Grubu’nun feshedilmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubu, kamuoyunda bir süredir 'başarısız' olarak nitelendiriliyordu.
NewsAz'den edinilen bilgilere göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarının, AGİT Minsk Süreci ve buna bağlı yapılarının (AGİT Dönem Başkanı'nın Kişisel Temsilcisi ile AGİT Minsk Konferansı bünyesindeki Yüksek Düzeyli Planlama Grubu) kapatılması yönünde AGİT Dönem Başkanı’na ortak başvuruda bulunduğu belirtildi.
"PROSEDÜRE DESTEK VERİN" TALEBİ
Açıklamada, söz konusu başvurunun ardından AGİT Bakanlar Konseyi Karar Taslağının üye ülkeler arasında dolaşıma sokulduğu, taslağın kabulü için gerekli prosedürlere destek verilmesinin talep edildiği ifade edildi.
BAKÜ-ERİVAN BARIŞ ANLAŞMASI
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos Cuma günü Washington'da bir barış deklarasyonu imzaladı.
Aliyev, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasının, Washington'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına imkan vermediğini ancak yapılacak değişikliğin ardından anlaşmanın her an imzalanabileceğini açıkladı.