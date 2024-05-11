Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’a taziye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Afganistan’a taziye mesajı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen sel felaketi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEL SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 300'Ü AŞTI

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'in Gazze'de kaybı artıyor! Kassam Tugayları'ndan yeni video: "Tek kurşun, kesin sonuç"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Gazze'de kaybı artıyor! Kassam Tugayları'ndan yeni video: "Tek kurşun, kesin sonuç" - Dünya"Tek kurşun, kesin sonuç"Ünlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildi - DünyaÜnlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildiİsrail Cibaliye Kampını vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var - Dünyaİsrail Gazze'de soykırımda ısrarcıBiden idaresinden İsrail'e istihbarat desteği! Hamas liderlerinin bilgileri sızdırılacak - DünyaHamas liderleri açık hedef!ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında - DünyaABD'de öğrencilere "İsrail" baskısıEbu Ubeyde duyurdu! İsrail saldırılarında yaralanan İngiliz esir hayatını kaybetti - Dünya"Siyonist savaş uçakları İngiliz esiri katletti"
Sonraki Haber Yükleniyor...