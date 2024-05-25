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Dışişleri'nden Myanmar'da şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz

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Dışişleri&#039;nden Myanmar&#039;da şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Endişeyle takip ediyoruz. Tarafları uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz" denildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik saldırılar giderek şiddetleniyor. Myanmar askeri yönetimin hava saldırılarında 2024'ün ilk çeyreğinde 61'i çocuk olmak üzere en az 359 sivil hayatını kaybetti, 756 sivil yaralandı.
 
Şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayların "endişe" içinde takip edildiğini belirtti.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Myanmar’da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz. Son günlerde, başta Rohinga Müslümanları olmak üzere, Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırılar ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlaller gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyuyoruz.

Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."

Düzenleyen:  - Dünya
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