Doğurganlık oranındaki büyük düşüş, ülkelerin %97'sinde nüfus azalması bekleniyor

Uzmanlar, bazı ülkelerdeki "bebek patlaması" ve diğerlerindeki "bebek iflası" nedeniyle dünyanın 21. yüzyıl boyunca sarsıcı bir sosyal değişimle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Uzmanlar, bazı ülkelerdeki "bebek patlaması" ve diğerlerindeki "bebek iflası" nedeniyle dünyanın 21. yüzyıl boyunca sarsıcı bir sosyal değişimle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel olarak ülkelerin büyük bir çoğunluğu 2100 yılına kadar nüfuslarını sürdürecek kadar yüksek doğurganlık oranına sahip olmayacak.

Araştırmaya göre, dünyadaki canlı doğumların çoğu yoksul ülkelerde gerçekleşecek. Araştırmacılar, "bebek patlaması" olarak nitelendirilen bu durumun, genel olarak "bebek iflasının" yaşandığı bir dönemde sosyal ve ekonomik istikrarı tehdit edebileceği konusunda uyarıyorlar.

KÜRESEL DOĞURGANLIKTA DRAMATİK DÜŞÜŞ

Son tahminler, bu yüzyıl boyunca küresel doğurganlıkta dramatik bir düşüş yaşanacağını ve bu durumun, uzmanlar tarafından hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunan potansiyel sonuçlar doğuracağını ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) liderliğindeki araştırmacılar, ülkelerin dörtte üçünün 2050 yılına kadar nüfuslarını sürdürecek kadar yüksek doğurganlık oranına sahip olmayacağını tespit etti. 2100 yılına kadar bu durumun ülkelerin %97'sinde devam edeceğini öngören araştırmacılar, küresel toplam doğurganlık oranının 2021'de kadın başına 2,23 doğumdan 2050'de 1,68'e, 2100'de ise 1,57'ye düşeceğini tahmin ediyorlar.

DOĞURGANLIK ORANLARINDAKİ GELECEK TAHMİNİ

Gelişmiş ülkelerde nüfus seviyelerini korumak için yaşamları boyunca her kadının ortalama olarak 2,1 çocuk doğurması gerektiği belirtiliyor.

Çalışmaya eklenen bir yoruma göre, öngörülen bu oranlar, hata payları dikkate alındığında Birleşmiş Milletler'in nüfus rakamlarından "çok da farklılık göstermiyor". BM, 2022 yılında küresel doğurganlığın 2050 yılına kadar kadın başına 2,1 doğuma düşmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

BM'nin 2022 nüfus beklentilerine göre "Dünya nüfusunun 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar kişi ile zirveye ulaşacağı ve 2100 yılına kadar bu seviyede kalacağı tahmin ediliyor."