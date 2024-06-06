DSÖ’den korkutan haber: Kuş gribinden ilk insan ölümü gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da doğrulandığını açıkladı. Yapılan duyuruda ateş, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Covid-19 pandemisi hafızalardaki tazeliğini korurken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) korkutan bir virüs açıklaması geldi. DSÖ, A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da yaşandığını duyurdu.

KUŞ GRİBİ KAYNAKLI İLK İNSAN ÖLÜMÜ

DSÖ’den yapılan açıklamada Mexico City'de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtilirken, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI BELİRSİZ

Enfeksiyonun kaynağının belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, “Bu vakada virüse maruz kalınan kaynak şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsleri rapor edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KÜMES HAYVANLARI İLE TEMASI YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlarla temasının bulunmadığı, ancak birçok farklı sağlık sorununun olduğu belirtildi.

İLK VAKALAR MART AYINDA BİLDİRİLMİŞTİ

Meksika hükümeti Mart ayında yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde yaşayan bir ailenin bireylerinde A(H5N2) kuş gribine rastladığını duyurmuş, ancak vakaların hayvan çiftlikleri ya da insan sağlığı üzerinde risk oluşturmadığı kaydedilmişti.