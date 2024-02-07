Dünya Erdoğan-Putin zirvesine kilitlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile savaşın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. 12 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret savaşın ikinci yıl dönümünden hemen önce yapılmasının yanı sıra Putin'in ilk NATO ülkesine seyahat etmesi açısından da önem kazanıyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin dikkatlerini çevirdiği ziyarette tahıl koridoru ve Türkiye'de gaz merkezi kurulması gibi pek çok konunun konuşulması bekleniyor. Rus basını ise Türkiye'nin ziyaret kapsamında doğalgaz indirimini konuşacağını yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın ardından Türkiye'yi ilk kez ziyaret edecek. Türkiye ziyaretinin önemi Putin'in gideceği ilk Batı ve NATO ülkesi olması açısından da dikkat çekiyor.

Başta ABD, Ukrayna ve Batı ülkeleri, tahıl koridorunun yeniden canlanması ve müzakere masasına dönülmesi açısından olası sonuçlara odaklanıyorlar.

BÖLGESEL GELİŞMELER ZİYARETİ GECİKTİRDİ

Putin’in Türkiye ziyaretinin 12 Şubat’ta gerçekleşmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin’in ziyaretinin aslında daha öncesi için planlandığını ancak bölgesel gelişmelerden dolayı geciktiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TÜM KONULAR GÜNDEMDE OLACAK'

Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır." diye konuştu.

Rusya merkezli TASS ajansının haberine göre de Türkiye, Putin'in yapacağı ziyaret hazırlıkları kapsamında doğalgazda indirim konusunu Rusya ile görüşmeyi planlıyor.

ZİYARETİN TARİHİ DİKKAT ÇEKİYOR

Savaşın ikinci yıldönümünden günler önce NATO’nun önde gelen ülkelerinden birini ziyaret edecek olması Putin’in Erdoğan ile görüşmesini daha da dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Putin’in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini kaydetti. Dujarric, tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise BM’nin Türkiye-Rusya görüşmelerine dahil olmadığını anımsattı.