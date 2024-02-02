Rusya: Türkiye tüm baskılara rağmen bizimle işbirliğini sürdürüyor
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya, NATO ülkesi olmasına rağmen sıkı temaslar kurduğu Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kremlin, Batı'dan büyük baskılar gördüğü halde Türkiye'nin dengeyi korumaya çalıştığını ifade etti. Bu meyanda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti merak konusu oldu...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan eşi görülmemiş bir baskı gördüğünü ancak yine de bu konuda bağımsız hareket etmeye devam ettiğini vurguladı.
Peskov, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Batı'nın tutumuna rağmen Rusya'yla işbirliği konusunda sergilediği duruştan övgüyle söz etti.
Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusunda Anglosaksonlardan benzersiz bir baskı görmesine karşın bağımsız hareket etmekten vazgeçmediğinin altını çizdi.
PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
İngiliz Haber ajansı Reuters, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah El Sisi, Katar'ın başkenti Doha'da, 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde görüşüp el sıkışmıştı.
İki ülke arasındaki ilişkiler bu ilk temasla düzelme yoluna girmiş, Ankara ve Kahire karşılıklı Büyükelçiler atamıştı.
Reuters'ın yine bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı