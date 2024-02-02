Rusya: Türkiye tüm baskılara rağmen bizimle işbirliğini sürdürüyor

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Şubat 2024 13:57 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 14:14 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya, NATO ülkesi olmasına rağmen sıkı temaslar kurduğu Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kremlin, Batı'dan büyük baskılar gördüğü halde Türkiye'nin dengeyi korumaya çalıştığını ifade etti. Bu meyanda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti merak konusu oldu...