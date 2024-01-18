Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'yle yakın ilişkiler içindeyiz

18 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 16:52

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2023 yılı faaliyetleri ve dünya dış politikasında yaşanan gelişmelere ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’dan Ortadoğu sorununa kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşa değindi. Lavrov, “Eğer Minsk anlaşmaları uygulansaydı 7 yıl önce Ukrayna sorunu çözülebilirdi. Ancak Batı buna izin vermedi” dedi.

ABD, UKRAYNA'YI AFGANİSTAN GİBİ YAPACAK

ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği askeri ve ekonomik desteği eleştiren ve bunun çatışmayı uzattığını ima eden Lavrov, “Geçmişte benzer olaylar nerede yaşandı? Afganistan. ABD'liler 20 yıl boyunca oradaydı. İstedikleri kadar mı, yoksa kalabildikleri kadar mı kaldılar? Orada ne başardılar? Ya da Irak, Libya. ABD ve uydularının maceralara atıldığı diğer ülkeler. Neresi daha iyi hale geldi? Bütün bunların amacı olan demokrasi nerede tesis edildi. Ve ne yazık ki Ukrayna da aynı gelecekle karşı karşıya” şeklinde konuştu.

'RUSYA'NIN MAĞLUP EDİLECEĞİNE DAİR BİR EMARE YOK'

Ukrayna ile tekrar bir müzakere ve diyalog kurulması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, “Herkes ne zaman durulacağına ve çatışmanın gerçekçi şartları hakkında ciddi bir konuşma yapılacağına karar verecek tarafın Ukrayna olmadığını anlıyor” diyerek bu adımın iki tarafın da atması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarını da sürdüreceğini söyleyen Lavrov, “Rusya'nın herhangi bir şekilde mağlup edileceğine dair bir umut yok. Bu zaten birçok kez söylendi. Tarih okumamış olanlar ki onlar Batı’da çok var, bu konuda istediği kadar hayal kurabilirler. Diğer ülkelerin Ukrayna ile imzaladığı anlaşmalara itiraz da etmiyoruz. Ancak bu bizim hedefimizi hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

'TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİDEYİZ'

Rusya’nın Çin ile politik ve stratejik yakınlığına dair konuşan Lavrov, aynı zamanda Rusya’nın yakın ilişkilerini sürdürdüğü başka ülkelerin de olduğuna dikkat çekerek, “Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişimine dair değerlendirmelerimizi bildiğinizden eminim. Çin, Hindistan ekonomisiyle birlikte en hızlı büyüyen ekonomiye sahip. Çin ile ilişkiler, asırlara dayanan tarihinde en iyi dönemini yaşıyor. Eğer yakın çevremizden bahsedecek olursak, elbette bunlar Ortadoğu ülkeleridir. Yakın ilişkilerimizin olduğu ülkeler arasında Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Afrika ülkeleriyle de ortaklıklarını stratejik bir düzeye taşıdıklarını kaydeden Lavrov, “Bu durum geçtiğimiz temmuz ayında St Petersburg'da gerçekleştirilen ikinci Rusya-Afrika zirvesinde de teyit edildi” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Ortadoğu’da yaşanan olayları değerlendirirken BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağını ve Filistin konusunda çözüm önerileri sunacaklarını söyleyen Sergey Lavrov, “Yakın zamanda gerçekleşecek BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Filistin konusunda kolektif çözümün yeniden başlatılması için önerilerimizi açıklayacağız. Bu sorunun çözümü için ana yönelim Filistin Devleti’nin kuruluşu olmalıdır. Bu olmadan şiddet her zaman yeniden patlak verir. Çünkü Filistin devleti olmadan Filistinliler kendilerini dezavantajlı konumda görmeye devam edecek. Ayrıca Filistin devleti olmadan İsrail’in güvenliği sağlanamaz” dedi.

Sorunun çözümü için ayrıca İsrail ve Filistin taraflarının da görüşmelere başlaması gerektiğini savunan Lavrov, “Çözüm için İsrail ile Filistinliler arasında doğrudan temas olmalı. Yetişkin adamlar oturup konuşup Filistinlilerin nasıl yaşayacağına dair bir karar verebilirler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.