Dünyada ilk! Yapay zeka bakanlığı resmen göreve başlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın kurulacağını duyurdu.

Yeni bakanlık, yapay zekanın ülke genelindeki tüm sektörlerde kullanımını yönlendirecek.

"PARADİGMA İÇİN KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA"

Tokayev, Astana'da gerçekleştirdiği yıllık ulusa sesleniş konuşmasında, dijitalleşmenin ekonomik modernizasyon açısından kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Konuşmasında, “yeni teknolojik paradigmanın bir parçası olmak için kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini” söyledi.

Yapay zeka, platform ekonomisi ve büyük veri gibi alanlarda yeni stratejik düzenlemelere işaret eden Tokayev, söz konusu dönüşümün Dijital Kod çerçevesinde hızla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

BAKANLIK BAŞBAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE İDARE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni bakanlığın mevcut sektörel yapıların temeli üzerine inşa edileceğini ve başında başbakan yardımcısı statüsünde bir yöneticinin yer alacağını açıkladı.

Bakanlığın görevi, yapay zekanın ekonominin tüm alanlarına yaygınlaştırılmasını sağlamak olacak.

ORDUYA DA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU BAŞLADI

Kazakistan, sadece sivil alanda değil, savunma sektöründe de dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Tokayev’in açıklamasına göre, ülke ordusu bünyesinde de yapay zeka uygulamalarının kullanımı başlatıldı.

KAZAKİSTAN, AVRASYA'DA DİJİTAL LİDERLİĞE OYNUYOR

Kazakistan’ın attığı bu adım, Avrasya coğrafyasında dijitalleşme ve yapay zeka alanında liderlik iddiasını ortaya koyuyor. Türkiye’nin de bölgedeki teknoloji ve yapay zeka yatırımlarını artırdığı bir dönemde, Kazakistan ile dijital işbirliği potansiyelinin daha da güçlenmesi bekleniyor.