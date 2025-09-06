Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > ChatGPT’ye sakın bu 5 soruya sormayın! Hayatınızı etkileyebilir

ChatGPT’ye sakın bu 5 soruya sormayın! Hayatınızı etkileyebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ChatGPT’ye sakın bu 5 soruya sormayın! Hayatınızı etkileyebilir
Yapay Zeka, ChatGPT, Güvenlik, Etik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025’te günlük 190 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT, hayatımızın her alanına girdi. Ancak uzmanlar, bazı soruların yanlış anlaşılmalara, kaygıya ve güvenlik risklerine yol açabileceğini söylüyor. İşte yapay zekaya sormamanız gereken 5 kritik soru.

Demandsage tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 2025’te ChatGPT’nin günlük kullanıcı sayısı 190,6 milyona ulaştı. İnsanlar giderek daha fazla, ne yemek yapılacağına karar vermekten karmaşık hayat problemlerine kadar ChatGPT’ye danışıyor ve onu adeta “her şeyin cevabı” olan bir araç gibi kullanıyor.

Uzmanlar, bu yoğun kullanımın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Özellikle duygusal hassasiyet veya kritik yaşam kararlarında yapay zekaya aşırı güven, yanlış anlamalara veya kaygıya yol açabiliyor. İşte kullanıcıların dikkat etmesi gereken 5 kritik nokta:

  • Tıbbi Teşhis İstemeyin: ChatGPT sağlık bilgisi verebilir ancak doktor değildir. Fiziksel belirtiler genellikle birbirine benzer olduğundan teşhis yalnızca profesyonel muayene ile konulabilir.
  • Geleceği Tahmin Etmesini Beklemeyin: Yapay zekâ geleceği göremez. Spor sonuçları veya hayat planları gibi sorular istatistik ve trend analizleriyle sınırlıdır, kesin tahmin sağlamaz.
  • Özel Bilgilerinizi Paylaşmayın: Banka bilgileri, şifreler veya kişisel itiraflar gibi hassas veriler ChatGPT’ye verilmemeli. Sohbetler kişisel görünse bile güvenlik riski oluşturabilir.
  • Gerçek Zamanlı Bilgi Beklemeyin: ChatGPT’nin verileri belirli bir tarihe kadar güncel. Anlık borsa, haber veya hava durumu gibi bilgiler için doğrulanmış kaynaklar tercih edilmeli.
  • Gizli İş Kararlarını Danışmayın: Şirket stratejileri veya özel projeler yapay zekaya verilmemeli. ChatGPT fikir üretiminde yardımcı olabilir, ancak nihai karar insan uzmanlara bırakılmalı.

Uzmanlar, ChatGPT’nin faydalı bir araç olduğunu ancak onu “her şeyin cevabı” olarak görmekten kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Doğru kullanıldığında eğitim, araştırma gibi süreçlerde değerli bir yardımcı olabiliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray için uyarı: İptal ederiz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Roblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı! - TeknolojiRoblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!Hollow Knight: Silksong çılgınlığı: Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo çöktü! - TeknolojiOyun çılgınlığı! Yarım saatte 100 bin kişi oynadıKAAN'da seri üretim öncesi kritik aşama! Yeni prototipler hazır - TeknolojiYeni KAAN'lar için geri sayım başladıAB'den Google'a rekor ceza geldi, Trump'ın tehdidi gecikmedi! - TeknolojiAB'den Google'a rekor ceza geldiGoogle'a 425 milyon dolar ceza! Gerekçesi açıklandı - TeknolojiGoogle'a 425 milyon dolar ceza! Gerekçesi açıklandıGoogle, YouTube, Gmail neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor - TeknolojiGoogle neden çöktü? 3 nokta ön plana çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...