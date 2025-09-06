ChatGPT’ye sakın bu 5 soruya sormayın! Hayatınızı etkileyebilir

Demandsage tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 2025’te ChatGPT’nin günlük kullanıcı sayısı 190,6 milyona ulaştı. İnsanlar giderek daha fazla, ne yemek yapılacağına karar vermekten karmaşık hayat problemlerine kadar ChatGPT’ye danışıyor ve onu adeta “her şeyin cevabı” olan bir araç gibi kullanıyor.

İlgili Haber Chat GPT-5 çıktı: Özellikleri neler, ücretli mi?

Uzmanlar, bu yoğun kullanımın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Özellikle duygusal hassasiyet veya kritik yaşam kararlarında yapay zekaya aşırı güven, yanlış anlamalara veya kaygıya yol açabiliyor. İşte kullanıcıların dikkat etmesi gereken 5 kritik nokta:

Tıbbi Teşhis İstemeyin: ChatGPT sağlık bilgisi verebilir ancak doktor değildir. Fiziksel belirtiler genellikle birbirine benzer olduğundan teşhis yalnızca profesyonel muayene ile konulabilir.

Geleceği Tahmin Etmesini Beklemeyin: Yapay zek â gelece ği g öremez. Spor sonuçlar ı veya hayat planları gibi sorular istatistik ve trend analizleriyle sınırlıdır, kesin tahmin sağlamaz.

Özel Bilgilerinizi Payla şmayın: Banka bilgileri, şifreler veya kişisel itiraflar gibi hassas veriler ChatGPT’ye verilmemeli. Sohbetler kişisel g örünse bile güvenlik riski olu şturabilir.

Ger çek Zamanl ı Bilgi Beklemeyin: ChatGPT’nin verileri belirli bir tarihe kadar g üncel. Anl ık borsa, haber veya hava durumu gibi bilgiler i çin do ğrulanmış kaynaklar tercih edilmeli.

Gizli İş Kararlarını Danışmayın: Şirket stratejileri veya özel projeler yapay zekaya verilmemeli. ChatGPT fikir üretiminde yard ımcı olabilir, ancak nihai karar insan uzmanlara bırakılmalı.

Uzmanlar, ChatGPT’nin faydalı bir araç olduğunu ancak onu “her şeyin cevabı” olarak görmekten kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Doğru kullanıldığında eğitim, araştırma gibi süreçlerde değerli bir yardımcı olabiliyor.