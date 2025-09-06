ChatGPT’ye sakın bu 5 soruya sormayın! Hayatınızı etkileyebilir
2025’te günlük 190 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT, hayatımızın her alanına girdi. Ancak uzmanlar, bazı soruların yanlış anlaşılmalara, kaygıya ve güvenlik risklerine yol açabileceğini söylüyor. İşte yapay zekaya sormamanız gereken 5 kritik soru.
Demandsage tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 2025’te ChatGPT’nin günlük kullanıcı sayısı 190,6 milyona ulaştı. İnsanlar giderek daha fazla, ne yemek yapılacağına karar vermekten karmaşık hayat problemlerine kadar ChatGPT’ye danışıyor ve onu adeta “her şeyin cevabı” olan bir araç gibi kullanıyor.
Uzmanlar, bu yoğun kullanımın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Özellikle duygusal hassasiyet veya kritik yaşam kararlarında yapay zekaya aşırı güven, yanlış anlamalara veya kaygıya yol açabiliyor. İşte kullanıcıların dikkat etmesi gereken 5 kritik nokta:
- Tıbbi Teşhis İstemeyin: ChatGPT sağlık bilgisi verebilir ancak doktor değildir. Fiziksel belirtiler genellikle birbirine benzer olduğundan teşhis yalnızca profesyonel muayene ile konulabilir.
- Geleceği Tahmin Etmesini Beklemeyin: Yapay zekâ geleceği göremez. Spor sonuçları veya hayat planları gibi sorular istatistik ve trend analizleriyle sınırlıdır, kesin tahmin sağlamaz.
- Özel Bilgilerinizi Paylaşmayın: Banka bilgileri, şifreler veya kişisel itiraflar gibi hassas veriler ChatGPT’ye verilmemeli. Sohbetler kişisel görünse bile güvenlik riski oluşturabilir.
- Gerçek Zamanlı Bilgi Beklemeyin: ChatGPT’nin verileri belirli bir tarihe kadar güncel. Anlık borsa, haber veya hava durumu gibi bilgiler için doğrulanmış kaynaklar tercih edilmeli.
- Gizli İş Kararlarını Danışmayın: Şirket stratejileri veya özel projeler yapay zekaya verilmemeli. ChatGPT fikir üretiminde yardımcı olabilir, ancak nihai karar insan uzmanlara bırakılmalı.
Uzmanlar, ChatGPT’nin faydalı bir araç olduğunu ancak onu “her şeyin cevabı” olarak görmekten kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Doğru kullanıldığında eğitim, araştırma gibi süreçlerde değerli bir yardımcı olabiliyor.