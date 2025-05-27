Dünyanın çekirdeği altın saçıyor! Hawaii’deki volkanlarda izine rastlandı 

Almanya’daki Göttingen Üniversitesinden bilim adamları, dünyanın çekirdeğinde altın, platinyum, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller bulunduğunu keşfetti.

Hawaii Adalarındaki volkanik kayaçlarda yapılan izotop analizleri, bu metallerin çekirdekten geldiğini gösterdi. Yeni bir teknikle tespit edilen rutenyum-100 izotopu, çekirdekten yüzeye sızıntıyı kanıtladı.

ULAŞMAK TEKNİK OLARAK İMKANSIZ

Araştırmacılara göre, dünyanın bütün kara parçaları 50 santimetre kalınlığında altınla kaplanabilecek kadar büyük bir rezerv, çekirdekte saklı durumda. Ancak bu rezervlere ulaşmak teknik olarak imkânsız.

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Çalışmaya katılan araştırmacılardan Prof. Matthias Willbold, çekirdeğin sanıldığı kadar izole olmadığını ve okyanus adalarının bu sızıntılarla oluştuğunu belirtti. Araştırma sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.