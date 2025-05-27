Enerjiye siber kalkan! Stratejik alanlar koruma altına alındı

Stratejik altyapıların güvenliği için beklemeden harekete geçen Türkiye, ilk adımı enerji sektöründe attı. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar enerji firmalarının yıl sonuna kadar siber güvenlik kalkanı oluşturması gerektiğini belirterek “5G ve 6G ile endüstride teknoloji kullanımı ile birlikte riskler de çok daha artacak” dedi

ÖMER TEMÜR PHUKET - İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri siber tartışmaları beraberinde getirdi. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen elektrik şebekesinde yaşanan çöküşün sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, saldırılar altyapıların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Ülkeler altyapıların güvenliği için beklemeden harekete geçerken, Türkiye ilk adımı enerji sektöründe attı. Bu kapsamda enerji firmalarına siber güvenlik zorunluluğu getirildi. Kaspersky’nin bu yıl 10. defa düzenlediği Siber Güvenlik Haftası- META etkinliğinde açıklamalarda bulunan Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar enerji firmalarının yıl sonuna kadar siber güvenlik kalkanı oluşturması gerektiğini belirterek “Eskiden siber güvenlikte finans ve telekomünikasyon ilk sırada gelirdi. Artık endüstri çözümleri daha önemli. Bir fabrikada üç gün üretimin durması prestij kaybından çok daha öte maddi zararlara yol açabiliyor” dedi.

5G İLE RİSKLER DAHA DA ARTACAK

Türkiye’de Akkuyu Nükleer Santralinin tamamını siber kalkan ile korumaya aldıklarını dile getiren Özar, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT gibi kritik kurumların altyapılarına koruma sağladıklarını bildirdi. Özar “Dünyada 12 tane şeffaflık merkezimiz var. Bir tanesi de İstanbul’da. Kodlarımız açıyoruz. Gelin bakın diyoruz. Tamamen şeffafız. Bulut hizmeti veriyoruz. Yerinde çözümlerler link göndermeyen çözümler sunuyoruz. Çözümlerimizle kamu kurumları tarafından tercih edilen bir siber güvenlik firması hâline geldik” diye konuştu. Kritik altyapıların korunması için ulusal veri merkezinin önemine de dikkat çeken Özar, Türkiye’ye bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

ALGIYI KIRMAK İSTİYORUZ

Özar, bireysel taraftaki başarıyı kuramsal tarafa da taşımayı istediklerini belirterek şunları kaydetti: Kaspersky olarak bireysel tarafta yüzde 50 pazar payı ile lideriz. Yeni ödenmede kurumsal tarafa odaklanıyoruz. Firmalar genelde bizi bireysel kullanıcılara antivirüs programı sunan bir firma sanıyor. Ayrıca firmalar alışkın oldukları IT çözümlerinin dışına pek çıkmak istemiyor. Bunu kırmak istiyoruz. Kurumsal tarafta özellikle firmalara sadeleştirilmiş endüstriyel çözümler sunuyoruz. 40’ı aşkın çözümümüz var. Altyapılar için M2M ve uç nokta çözümlerimiz var. Bugüne kadar 95 teste girdik, 91’inde Kaspersky birinci oldu. Bu yıl sonu hedefimiz kurumsalda yüzde 100 büyümek.

TÜRKİYE'Yİ YATIRIMDA RADARINA ALDI

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Türkiye’nin sunduğu büyük potansiyeli ile Kaspersky’nin yatırım radarına girdiğini belirterek “Kaspersky yatırım için üç ana ülke belirledi: Hindistan, Brezilya ve Türkiye. En yüksek yatırımı bu üç ülkeye yapacak. Türkiye’ye hızlandırılmış büyüme programı uygulayacağız” dedi.