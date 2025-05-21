Yüzyılın tehdidi siber esaret! Artık devletler dijital cephede karşı karşıya geliyor

Avrupa’da yaşanan elektrik kesintilerinin ardından İspanya’da telekomünikasyon ağının çökmesi siber saldırıları gündeme getirdi. Uzmanlar “Artık savaşlar siber saldırılara döndü. Zamanlaması manidar” açıklamalarında bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ - Avrupa, son haftalarda peş peşe gelen altyapı krizleriyle sarsılıyor. Geçtiğimiz günlerde birçok Avrupa ülkesinde yaşanan ani elektrik kesintilerinin ardından, şimdi de İspanya’da telekomünikasyon sistemleri çöktü. Bir süredir, ülkede bankacılık sistemlerine erişim ciddi aksarken, telefon hatlarında da büyük çaplı kesintiler yaşandı. Bu tür sistematik ve geniş çaplı arızaların, kasıtlı dijital saldırılarla bağlantılı olabileceği ihtimali gündeme geldi. Uzmanlara göre, dünya artık klasik savaş yöntemlerinden çok “siber cephelerde” mücadele veriyor. İspanya’daki iletişim ve finans sisteminin çökmesiyle ilgili olarak kamuoyunda şüpheler giderek artıyor.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Özellikle dikkat çeken nokta, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in kısa süre önce İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert şekilde eleştirmesi. Albares “Düşmanlıklar derhâl ve kesin şekilde durmalıdır” diyerek Madrid yönetiminin İsrail’e karşı net bir diplomatik duruş sergilediğini göstermişti. Bu açıklamaların hemen ardından, ülkede iletişimin çökmesi bazı çevrelerde “tesadüf” olarak değerlendirilmedi. İsrail’in uluslararası tepkilere karşılık olarak siber yeteneklerini bir tehdit unsuru olarak kullanabileceği ihtimali, daha önce de farklı vakalarda gündeme gelmişti.

DİJİTAL SAVAŞ BAŞLADI

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık gazetemize yaptığı açıklamada “Artık devletler klasik savaş yöntemlerinden çok, dijital cephede karşı karşıya geliyor. Siber saldırılar; enerji altyapılarını, iletişim sistemlerini, finansal kuruluşları hedef alarak ülkelerin iç işleyişini felç edebiliyor. Bu da savaşların görünmeyen ama çok daha etkili bir cephesine işaret ediyor. İspanya’da yaşanan bu olaylar, yalnızca bir ülkenin değil, tüm Avrupa’nın siber güvenlik konusunda daha ciddi ve bağımsız adımlar atması gerektiğini hatırlatıyor. Ulusal güvenlik artık sadece tanklar ve uçaklarla değil, sunucularla, yazılımlarla ve dijital altyapılarla korunuyor” dedi.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

‘Artık siber güvenlik bir tercihten öte, doğrudan ulusal güvenliğin bir parçası hâline gelmiştir’ diyen Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık şöyle konuştu: Devletler, dijital altyapılarını dışa bağımlı olmaktan kurtarıp, yerli ve millî çözümlere yönelmeli. Özellikle iletişim, enerji ve finans gibi stratejik alanlarda kullanılan yazılım ve donanımların yabancı menşeli olması, bu ülkeleri siber saldırılara karşı kırılgan hâle getirmektedir. Bu nedenle, ülkeler kendi dijital kaslarını güçlendirmeli, bulut teknolojilerinden işletim sistemlerine kadar kritik tüm alanlarda bağımsızlık hedeflemelidir. Aynı zamanda, geleneksel ordular kadar güçlü siber güvenlik orduları kurulmalı ve bu birimler gerektiğinde caydırıcı müdahalede bulunabilecek yetkinliğe de sahip olmalıdır. Siber tehditler artık yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda diplomatik ve hukuki bir sorundur. Uluslararası arenada siber saldırıların da bir savaş eylemi olarak tanımlanmasını sağlayacak hukuki altyapılar geliştirilmeli, siber diplomasi aktif hâle getirilmelidir. Bununla birlikte, toplumun genelinde siber farkındalık artırılmalıdır. İspanya’da yaşananlar, bu yeni dönemin açık bir uyarısıdır.