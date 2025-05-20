İspanya’da ikinci şok! Elektrik kesintisinin ardından tüm mobil şebekeler çöktü

İspanya’da dört hafta önce yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından, bu kez ülkedeki tüm büyük mobil ağlar aynı anda çöktü. Movistar, Vodafone, Orange, O2 ve Digimobil gibi önde gelen operatörler başta olmak üzere, sabah saatlerinde başlayan kesinti Madrid, Barselona, Valencia, Malaga, Sevilla ve Bilbao gibi büyük şehirleri kapsayan geniş bir bölgeyi etkiledi.

İspanya’da milyonlarca kişi bir kez daha krizin ortasında kaldı. Ülkede bundan yalnızca dört hafta önce yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından, bu kez tüm büyük mobil ağlar eş zamanlı olarak çöktü. Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi ülkenin önde gelen şebekeleri sabaha karşı 05:00 sularında birbiri ardına hizmet dışı kaldı.

Madrid, Barselona, Valencia, Malaga, Sevilla ve Bilbao başta olmak üzere büyük şehirlerde cep telefonu sinyali, internet erişimi ve sabit hatlar tamamen devre dışı kaldı. Sosyal medyada kullanıcılar, sadece bağlantı değil, 112 acil çağrı hatlarının da devre dışı kaldığını bildirerek paniği gözler önüne serdi.

TELEFONİCA'DAN AÇIKLAMA: SORUNLA İLGİLENİYORUZ

İspanya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi Telefonica, kesintiyi doğruladı ve hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ancak kesintinin kaynağı hâlâ net değil. El Correo gazetesi, olayın bir ağ yükseltmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI: YİNE Mİ?

Sosyal medyada Movistar ve diğer operatörlere yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir kullanıcı, “Ağ çöktü, yine. Fatura kesmeye gelince hiç sorun olmuyor ama hizmet yok!” derken, bir diğeri “06:00’dan beri ne sabit hattım var ne internetim. Beni düzgün tazmin etmezlerse operatör değiştiririm” sözleriyle duruma isyan etti.

DÖRT HAFTA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere yalnızca bir ay önce, İspanya ve Portekiz’de yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle 50 milyona yakın insan etkilenmiş, metro hatları durmuş, ATM’ler işlemez hale gelmişti.