Dünyanın en büyüğü çölde yükseliyor! İlk kez duyurdular

Suudi Arabistan, çölün ortasında dev bir yeşil mucizeye imza atıyor. Kral Abdullah Uluslararası Bahçeleri (KAIG), tamamlandığında dünyanın en büyük sıcaklık kontrollü bahçesi olacak.

23 milyar dolarlık mega proje, 400 milyon yıllık bitki evrimini sergileyecek dev bir ekolojik merkez olarak bu sonbaharda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kavurucu sıcakları ve uçsuz bucaksız çölleriyle bilinen Suudi Arabistan, şimdi tarihe geçecek bir projeyle dünya gündeminde. Riyad’da yükselen Kral Abdullah Uluslararası Bahçeleri (KAIG), tamamlandığında dünyanın en büyük sıcaklık kontrollü bahçesi olacak.

Projenin merkezinde, birbirine kenetlenen iki hilal şeklinde tasarlanmış 90.000 metrekarelik paleobotanik biyom yer alıyor.

Bu alanda ziyaretçiler, Devoniyen ve Karbonifer dönemlerinden başlayarak Jura, Kretase, Senozoik ve günümüz ekosistemlerine uzanan botanik çağların zaman yolculuğunu deneyimleyecek.

Bahçelerde 700.000’den fazla ağaç ve çalı bulunacak. İkiz Hilaller içinde yedi kapalı biyom, dış mekânda ise Wadi ve Su Bahçeleri dahil sekiz ayrı bahçe yer alacak.

VİZYON 2030'UN YEŞİL İMZASI

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 hedefleri kapsamında çöl şehirlerini yeşil bir geleceğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zorlukların hedeflerimizin önünde engel olmadığını kanıtladık. Bazı hedefleri şimdiden aştık. 2030 hedeflerimize doğru istikrarlı şekilde ilerliyoruz. Krallığımızı küresel bir öncü konumuna getirme kararlılığımız tamdır.”

462 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Riyad Belediyesi, projeyi hayata geçirmek için Zaid Alhussain & Brothers Group ile 1,737 milyar Suudi riyali (462 milyon dolar) değerinde bir sözleşme imzaladı.

"ÇÖLÜN YEŞİL İKONU"

KAIG’nin resmi internet sitesinde, projenin iklim değişikliği araştırmaları ve çevre bilincinin merkezi olarak tasarlandığı belirtildi:

“Kral Abdullah Bahçeleri, iklim değişikliğinin sonuçları ve çözüm yolları konusunda insanlığın anlayışının odak noktası olacak. Tarihten günümüze ekosistemleri yakalayarak, geleceğe dair seçenekler sunacak.”