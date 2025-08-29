Suudi Arabistan'da sel felaketi! Sokaklar ve araçlar sular altında

Suudi Arabistan'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 bölgesinde günlerdir şiddetli yağışlar etkili oluyor. Asir'de yağışlar, ani sel baskınlarına yol açarken, bölgede sokaklar sular altında kaldı ve birçok araç sel sularına kapıldı.

UYARI GELDİ

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), yağışlardan etkilenen bölgelerde bulunan sakinlere sel riski taşıyan alanlardan ve vadilerden uzak durmaları ve seyahat ederken dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

TOZ VE KUM FIRTINALARI YAŞANABİLİR

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda da uyarı yapılırken, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği belirtildi.