Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suudi Arabistan'da sel felaketi! Sokaklar ve araçlar sular altında

Suudi Arabistan'da sel felaketi! Sokaklar ve araçlar sular altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suudi Arabistan&#039;da sel felaketi! Sokaklar ve araçlar sular altında
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suudi Arabistan'ın 10 bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Suudi Arabistan'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 bölgesinde günlerdir şiddetli yağışlar etkili oluyor. Asir'de yağışlar, ani sel baskınlarına yol açarken, bölgede sokaklar sular altında kaldı ve birçok araç sel sularına kapıldı.

UYARI GELDİ

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), yağışlardan etkilenen bölgelerde bulunan sakinlere sel riski taşıyan alanlardan ve vadilerden uzak durmaları ve seyahat ederken dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

TOZ VE KUM FIRTINALARI YAŞANABİLİR

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda da uyarı yapılırken, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baba acısı yaşayan Atakan Özkaya’dan yeni paylaşım! Gören herkes duygulandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin uyarısı Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı! “Korkmuyoruz” demekle yetindiler - DünyaTürkiye’nin uyarısı Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı!Dünyada son iki tane kaldı: Silahlı korumalar 24 saat nöbette - DünyaDünyada son iki tane kaldı: Silahlı korumalar 24 saat nöbetteKralın kafatası 128 yıl sonra Fransa’dan çıktı! - DünyaKralın kafatası 128 yıl sonra Fransa’dan çıktı!Tek bir belirtisi vardı, duyunca hayatı karardı! 15 yıl beyninde tümörle yaşadı - DünyaTek bir belirtisi vardı, duyunca hayatı karardı! 15 yıl...ABD’de düşen F-35 aslında Türkiye’nin miydi? Kaza raporu ortaya çıkardı - DünyaABD’de düşen F-35 aslında Türkiye’nin miydi?Hastanenin doğum hatası kızını engelli bırakmıştı! Mahkeme kararı belli oldu - DünyaDoğumdaki hata engelli bırakmıştı...
Sonraki Haber Yükleniyor...