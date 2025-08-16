Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?

Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan Patriotları Riyad&#039;da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?
Yunanistan, Suudi Arabistan, Patriot, İşbirliği, Riyad, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan, Riyad’ın talebiyle Suudi Arabistan’daki Patriot hava savunma sisteminin görev süresini bir yıl uzatmayı değerlendiriyor. Nisan 2021’de imzalanan işbirliği mutabakatının ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri, Eylül 2021’de Tanagra’dan Suudi Arabistan’a konuşlandırıldı.

Yunanistan, Riyad’ın talebi üzerine Suudi Arabistan’daki Patriot uzun menzilli hava savunma sisteminin konuşlandırılmasını bir yıl daha uzatmayı değerlendiriyor.

Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler? - 1. Resim

YUNANİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASI

Yunanistan merkezli Kathimerini'den edinilen bilgilere göre, 2021 yılında başlayan görev, ARAMCO’nun kritik altyapı tesislerini koruyor ve entegre hava ve füze savunma (IAMD) konseptinin bir parçası olarak yürütülüyor.

Hellenik Kuvvetleri Suudi Arabistan (ELDYSA) olarak bilinen Yunan birliği, 2019’daki teknik ve diplomatik görüşmelerin ardından görevlendirildi. Nisan 2021’de imzalanan işbirliği mutabakatının ardından ELDYSA, Eylül 2021’de Tanagra’dan Suudi Arabistan’a konuşlandırıldı.

Onaylanması halinde uzatma, bataryanın Kasım 2026’ya kadar Suudi Arabistan’da kalmasını sağlayacak.

Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler? - 2. Resim

Atina ve Riyad, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman arasındaki sık ziyaretlerle pekişen yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Savunma iş birliği kapsamında ortak hava kuvvetleri tatbikatları ve yüksek tehdit koşullarında ELDYSA personeline devam eden eğitimler bulunuyor. Suudi Arabistan, Husilerden gelen saldırılarla karşı karşıya bulunuyor.

Bölgedeki gerginlikler, İran-İsrail arasındaki son füze değişimleri gibi gelişmelerle devam ediyor.

İki ülke arasındaki iş birliği ekonomik ve enerji projelerini de kapsıyor; bunlar arasında Suudi Arabistan’ı Yunan, Güney Kıbrıs ve İsrail suları üzerinden Batı Avrupa’ya bağlayan deniz altı fiber optik kablo projesi de yer alıyor.

Diplomatik alanda ise iki ülke, Gazze’den Kızıldeniz’e kadar bölgesel krizlerde koordinasyon sağlıyor. Yunanistan, AB’nin serbest seyrüsefer görevine katkı olarak bir deniz fırkateyni göndermişti.

Kaynak: Dış Haberler
Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdi - DünyaHindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdi8 Baltık ülkesinden ABD'ye hatırlatma: Ukrayna kendi geleceğini tayin etmelidir - Dünya"Ukrayna kendi geleceğini tayin etmelidir"İsrail'de aşırı sıcaklar can aldı! Bir haftada 3 kişi öldü - Dünyaİsrail'de aşırı sıcaklar can aldı! Bir haftada 3 kişi öldüTüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi - DünyaTüm uçuşlar iptal! Havayolu şirketinde büyük 'grev' kriziRusya açıkladı: Ukrayna'da iki bölgeyi ele geçirdik! - DünyaRusya açıkladı: İki bölgeyi ele geçirdik!Gümrük vergileri kendi üreticisini vurdu! Verim de düşünce kriz baş gösterdi - DünyaGümrük vergileri kendi üreticisini vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...