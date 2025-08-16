Yunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?

Yunanistan, Riyad’ın talebi üzerine Suudi Arabistan’daki Patriot uzun menzilli hava savunma sisteminin konuşlandırılmasını bir yıl daha uzatmayı değerlendiriyor.

YUNANİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASI

Yunanistan merkezli Kathimerini'den edinilen bilgilere göre, 2021 yılında başlayan görev, ARAMCO’nun kritik altyapı tesislerini koruyor ve entegre hava ve füze savunma (IAMD) konseptinin bir parçası olarak yürütülüyor.

Hellenik Kuvvetleri Suudi Arabistan (ELDYSA) olarak bilinen Yunan birliği, 2019’daki teknik ve diplomatik görüşmelerin ardından görevlendirildi. Nisan 2021’de imzalanan işbirliği mutabakatının ardından ELDYSA, Eylül 2021’de Tanagra’dan Suudi Arabistan’a konuşlandırıldı.

Onaylanması halinde uzatma, bataryanın Kasım 2026’ya kadar Suudi Arabistan’da kalmasını sağlayacak.

Atina ve Riyad, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman arasındaki sık ziyaretlerle pekişen yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Savunma iş birliği kapsamında ortak hava kuvvetleri tatbikatları ve yüksek tehdit koşullarında ELDYSA personeline devam eden eğitimler bulunuyor. Suudi Arabistan, Husilerden gelen saldırılarla karşı karşıya bulunuyor.

Bölgedeki gerginlikler, İran-İsrail arasındaki son füze değişimleri gibi gelişmelerle devam ediyor.

İki ülke arasındaki iş birliği ekonomik ve enerji projelerini de kapsıyor; bunlar arasında Suudi Arabistan’ı Yunan, Güney Kıbrıs ve İsrail suları üzerinden Batı Avrupa’ya bağlayan deniz altı fiber optik kablo projesi de yer alıyor.

Diplomatik alanda ise iki ülke, Gazze’den Kızıldeniz’e kadar bölgesel krizlerde koordinasyon sağlıyor. Yunanistan, AB’nin serbest seyrüsefer görevine katkı olarak bir deniz fırkateyni göndermişti.