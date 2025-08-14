Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü

Yunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunanistan’da ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, liman şehri Patras’ta gümrük idaresinin otoparkına sıçrayan alevler nedeniyle 550 araç kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan ve ülkenin Atina ve Selanik’ten sonra üçüncü büyük şehri olan Patras’da orman yangınları devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Patras Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

Yunanistan felaketi yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü - 1. Resim

550 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yetkililer, araçların yarıdan fazlasının kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu açıkladı. Açık alandaki araçların çoğunun yandığı ve yaklaşık 550 aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü - 2. Resim

SON İKİ GÜNDE 10 BİN HEKTAR CAYIR CAYIR YANDI

Mora Yarımadası’nın güneyinde başlayan yangının kentsel alana ulaşması üzerine Patras belediyesine bağlı bazı banliyöler için şehir merkezine doğru tahliye emri verildi. Tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı duyuruldu.

Yunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü - 3. Resim

Yunanistan’da son iki günde ülke genelinde çıkan orman yangınları yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kül etti.

