Dünyanın en büyük yapay resifi olacak! Tarihi gemi batırılıyor

Bir dönem devlet başkanlarını, ünlü isimleri ve önemli konukları taşıyan 'SS United States' gemisi, dünyanın en büyük yapay resifine dönüştürülmeye hazırlanıyor. Geminin, kasım ayının ikinci haftasında Florida açıklarında batırılması planlanıyor. Ancak tarih, hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

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Bir dönem Atlantik Okyanusu'nda seferler yapan tarihi SS United States gemisinin, Florida açıklarında batırılması için hazırlıklar sürüyor. Geminin kasım ayının ikinci haftasında Meksika Körfezi'nde suya bırakılması planlanıyor.

Okaloosa County yetkililerinden bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre gemi, Florida'daki Destin-Fort Walton Beach'in yaklaşık 22 deniz mili güneybatısında batırılacak. Planlanan tarih, hava koşullarına göre değişiklik gösterebilecek.

17 YIL BOYUNCA ATLANTİK'TE SEFER YAPTI

İlk seferini 1952 yılında gerçekleştiren SS United States, 17 yıl boyunca Atlantik Okyanusu'nda yolcu taşıdı. Gemi, bu süre boyunca devlet başkanlarına, üst düzey yetkililere ve ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

CBS News'in haberine göre 1996 yılında Philadelphia'da demirleyen gemi, Florida'ya doğru yolculuğuna Şubat 2025'te başladı. Geminin şehirden ayrılışını izlemek isteyen onlarca kişi, Delaware Nehri kıyısında toplanarak tarihi yolcu gemisine veda etti.

Fotoğraf: Okaloosa İlçe Komiserler Kurulu

AYLAR SÜREN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YAPILDI

SS United States, Mart 2025'ten bu yana Alabama eyaletinin Mobile kentinde çevresel arındırma ve batırılmaya hazırlık çalışmalarından geçiriliyor.

Geminin geleceği ise Florida'ya götürülmeden önce aylar boyunca belirsizliğini korudu. Uzun yıllar demirli kaldığı Philadelphia'daki Pier 82'nin sahipleri ile SS United States Conservancy arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 2024 yılında federal mahkemeye sunulan şikâyette, vakfın binlerce dolarlık kira borcunu ödemediği belirtildi.

GEMİ İÇİN KARA MÜZESİ DE KURULACAK

Okaloosa County, SS United States'i 2024 yılında satın aldı. Yetkililer, tarihi gemiye adanmış bir kara müzesi kurmayı da planlıyor.

SS United States Conservancy'nin verdiği bilgiye göre müze, gemiye düzenlenecek gelecekteki dalış turlarının hareket noktalarına yakın bir konumda yer alacak. Müze projesine destek veren vakıf, geminin bacalarını ve diğer bazı parçalarını da sergilenmek üzere koruma altına aldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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