Dünyayı ilk kez gördü, sadece şırıngayla beslenmiş! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünyayı ilk kez gördü, sadece şırıngayla beslenmiş! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Brezilya’da polis, gelen bir ihbar üzerine girdiği evde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kilitli odada buldu. Yıllardır dışarıya çıkarılmadığı belirlenen çocuğun konuşmayı öğrenemediği, yalnızca şırıngayla beslendiği ortaya çıktı.

Brezilya’nın Sorocaba kentinde polis, gelen bir ihbar üzerine girdiği evde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kilitli bir odada buldu. 

Küçük kızın doğumundan sadece 9 ay sonra akrabalarıyla görüşmesinin tamamen yasaklandığı, yıllarca evden çıkmasına izin verilmediği tespit edildi.

Dünyayı ilk kez gördü, sadece şırıngayla beslenmiş! 6 yaşındaki çocuk kilitli odada bulundu - 1. Resim

KONUŞMAYI BİLE ÖĞRENEMEMİŞ

Kadın Koruma Karakolu (DDM) yetkilisi Renata Zanin, çocuğun babasının akrabalarla tüm iletişimi engellediğini söyledi. 

Küçük kızın hiç okula gitmediği, aşılarının yapılmadığı ve hiçbir sağlık hizmeti almadığı belirlendi. Katı gıda yemediği, yalnızca şırıngayla beslendiği öğrenildi.

Çocuk koruma danışmanı Lígia Guerra, “Kız dünyayı ilk kez görüyormuş gibi şaşkındı. Konuşamıyor, sadece bazı sesler çıkarabiliyor. Saçları o kadar bakımsızdı ki düğümlerden dolayı kesilmek zorunda kaldı” dedi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

54 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki anne tutuklanarak karakola götürüldü.

 Polis, evde üç cep telefonuna el koydu. Çocuk ise devlet koruması altına alındı, sığınma evine yerleştirildi ve tıbbi-psikolojik tedavi görmeye başladı.

Savcılar, anne ve babaya “haksız tutuklama ve ağır ihmal” suçlamaları yöneltti. Hakim, şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verdi.

KAN DONDURAN AYRINTI

Polis, küçük kızın bulunduğu odanın pislik içinde olduğunu, oyuncaklarının dahi yıllardır kullanılmadığını açıkladı. Görüntüler Brezilya basınında “kan donduran tablo” başlıklarıyla yer aldı.

