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Ekvador'da enerji krizi: OHAL ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekvador&#039;da enerji krizi: OHAL ilan edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ekvador'da, enerji santrallerine yönelik saldırıların engellenmesi için ordu devreye girdi. Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın emriyle ülke genelinde OHAL ilan edildi, günlük elektrik kesintileri 8 saate çıkarıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, enerji santralleri ve kritik altyapı tesislerinin saldırıya uğraması gerekçe gösterilerek Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Devlet Başkanlığı kararnamesi kapsamında, enerji santrallerine yapılan sabotajların engellenmesi için ordu ve polise geniş çaplı yetkiler verildi.

8 SAATE ÇIKARILDI

Enerji santrallerine yapılan saldırıların yanı sıra Kolombiya'nın da Ekvador'a elektrik ihracatını durdurması ülkedeki günlük elektrik kesintilerini 8 saate çıkardı. Ekvador'da bu yıl yaşanan kuraklığın enerji krizini daha da derinleştirildiği bilgisi paylaşıldı. 

Ekvador'daki enerji şirketleri de başkent Kito dahil çok sayıda şehirde elektriklerin hangi saatlerde kesileceğine dair kamuoyu ile bilgi paylaşmıştı.

Enerji Bakanlığından 17 Nisan'da yapılan açıklamada, sıcaklıkların artması, su debilerinin azalması ve kuraklık gibi durumların ülkenin enerji sisteminin etkilediği belirtilmişti. 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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