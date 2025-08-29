Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elektronik sigara yasağının kapsamı genişliyor! Para cezası ve seyahat yasağı yolda

Kaynak: Anadolu Ajansı
Singapur'da elektronik sigara kullanımına dair yürürlükte olan yasağın, eylül ayından itibaren yabancı vatandaşlara da uygulanmasına karar verildi. Kuralı hilal edenler, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Singapur hükümeti, ülkede uygulanan elektronik sigara kullanımına ilişkin yasağın eylül ayından itibaren yabancı vatandaşlara da uygulanmasına ve kuralları ihlal etmeleri halinde para cezasının yanı sıra ülkeye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre; Singapur'da hükümet, sağlığa zararları nedeniyle ülkede elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasaların uygulanması için yeni sıkı tedbirleri hayata geçiriyor.

İçişleri ile Sağlık Bakanlığından yetkililer, elektronik sigara yasağının 1 Eylül'den itibaren ülkedeki yabancı vatandaşlar ve turistler için de geçerli olacağını duyurdu.

'SINIR DIŞI EDİLME' RİSKİ DE VAR

Yetkililerin açıkladığı kurallar kapsamında, elektronik sigara taşıdığı veya kullandığı tespit edilen yabancı vatandaşlar, para cezasına çarptırılmalarının yanı sıra sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Buna göre, yabancı vatandaşların, kuralların ilk ihlalinde para cezasına çarptırılması, ihlalin tekrarlanması halinde ise vizelerinin kısıtlanması öngörülüyor.

Kısa süreli ziyaretçi vizesi bulunanların ikinci ihlalde ülkeye tekrar girişlerinin yasaklanacağını belirten yetkililer, çalışma veya öğrencilik gibi uzun süreli vize sahiplerinin ise üçüncü ihlalde sınır dışı edilebileceğini ifade etti.

