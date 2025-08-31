Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödenekleri kaldırıldı!

Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödenekleri kaldırıldı!

- Güncelleme:
Endonezya&#039;da protestolara yol açan milletvekili ödenekleri kaldırıldı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekillerine verilen ödeneklerin ve yurt dışı seyahatlerin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Karar, Cakarta başta olmak üzere ülkede binlerce kişinin milletvekili ayrıcalıklarına karşı düzenlediği protestoların ardından geldi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurdu.

Antara News'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Subianto, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin açıklama yaptı.

MECLİS POLİTİKALARI İPTAL EDİLDİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini ifade etti.

​​​​​​​Meclisin, kamu ile "doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti. Subianto, kamunun dikkati çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ederek 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.

ENDONEZYA'DAKİ GÖSTERİLER

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı.

